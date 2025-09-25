속초시, 추석맞이 속초사랑상품권 1인 최대 100만원까지 20% 특별 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시, 46억원 규모 발행…발행 규모·할인율 역대 최대 수준

29일부터 발행…예산 소진 시까지 'chak' 앱·5개 금융기관 통해 구매 가능

강원도 속초시가 추석 명절을 맞아 지역경제 활력 제고와 시민들의 장보기 부담을 덜기 위해 총 46억원 규모의 '속초사랑상품권'을 발행한다.

'속초사랑상품권' 포스터. 속초시 제공

이번 특별 할인 행사를 통해 시민들은 1인당 최대 100만원까지 20% 할인된 금액으로 상품권을 구매할 수 있다.

상품권은 29일부터 발행되며, 예산이 소진될 때까지 판매가 이어질 예정이다. 시는 앞서 9월 중 15% 할인율로 상품권을 확대 판매한 결과, 9월 14일 기준으로 조기 소진된 바 있다. 이에 따라 이번 추석 시즌에는 할인율과 발행 규모 모두를 확대해 실질적인 체감 혜택을 제공할 계획이다.

속초사랑상품권은 '지역사랑상품권 chak' 모바일 애플리케이션을 통해 손쉽게 구매할 수 있다. 또한 농협, 우리은행, 신협, 새마을금고, 우체국 등 지정 금융기관에서는 즉석 카드 발급도 가능하다. 현재 속초시 내 4128개 가맹점에서 상품권 사용이 가능하다.

상품권 구매 후 전액 미사용 시에는 7일 이내 환불이 가능하며, 충전 금액의 60% 이상 사용 시 부분 환불이 허용된다. 상품권의 유효기간은 구매일로부터 5년이다.





속초시 관계자는 "이번 할인행사는 발행 규모와 할인율 면에서 역대 최대 수준"이라며 "시민과 소상공인이 모두 체감할 수 있는 실질적인 경제적 효과를 기대한다"고 밝혔다. 이어 "더 많은 시민께서 혜택을 누릴 수 있도록 적극적인 참여를 바란다"고 덧붙였다.





