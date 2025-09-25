AS·하자 대처 안내…반도건설, 하자 접수 매뉴얼 발간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유보라 플레이리스트 매뉴얼 발간

반도건설이 입주 고객에게 실용적이고 신속한 CS 제공을 위해 카툰형식의 '유보라 플레이리스트 매뉴얼'을 발간했다고 25일 밝혔다.

이번에 발행한 매뉴얼은 하자 발생 시 AS 접수 방법부터 접수 지연 시 시도할 수 있는 추가 접수 방법을 담았다. 또한 하자 민원에 대한 무리한 소송으로 발생하는 입주민의 금전적인 피해에 대해서도 상세하게 안내하고 있다.

하자 민원 세대 보수 작업 모습(사진 왼쪽)과 반도건설 CS팀이 발행한 유보라 플레이리스트. 반도건설 제공

분쟁이나 소송 없이 시공사와의 합의를 이룰 수 있는 방법도 안내한다. 하자에 속하지는 않으나 입주민이 하자로 여길 수 있는 예상 질문에 대해서도 상세하게 안내했다. 실질적인 하자 접수만 이뤄질 수 있게 유도해 CS 인력이 꼭 필요한 입주 세대부터 보수할 수 있도록 하려는 취지다.





반도건설 CS팀 장주원 팀장은 "분쟁을 야기하고 소송으로 대립하는 것보다 입주 고객의 서비스 이해를 도와 원활한 소통을 이루고자 이번 책자를 기획했다"며 "앞으로도 보다 나은 서비스를 제공하여 고객이 만족할 수 있도록 상생 CS 제공에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

