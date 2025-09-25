충남 당진에 국내 최대 해저케이블 공장 착공…지역경제 활력 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한전선, 1조 원 투자·500명 고용 창출…재생에너지 전환 거점으로



김태흠충남지사가 25일 당진 아산국가산업단지 고대지구에서 열린 대한전선 해저케이블 2공장 착공식에서 인사말을 하고있다./충남도

충남 당진이 국내 해저케이블 산업의 핵심 거점으로 도약한다.

충남도는 25일 당진 아산국가산업단지 고대지구에서 대한전선 해저케이블 2공장 착공식을 열었다.

이날 행사에는 김태흠 충남지사, 호반그룹 김상열 회장, 송종민 대한전선 대표이사 등 350여 명이 참석했다.

2공장은 부지 21만 4713㎡ 규모로, 오는 2027년까지 1조 원을 들여 건립된다. 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블과 해상풍력 발전용 외부망 케이블 등을 생산하며, 세계 최고 수준의 수직연속압출(VCV) 타워와 첨단 설비가 갖춰질 예정이다.

도는 공장 완공 시 신규 일자리 500개 창출과 함께 지역 건설사·기업 협업 효과가 더해져 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

또 해상풍력 확대에 따른 케이블 수요 급증에 대응해 국가 에너지 전환과 탄소중립 실현에도 기여할 전망이다.

앞서 지난 6월 완공된 당진 해저케이블 1공장은 이미 전남 해상풍력 프로젝트에 제품을 공급하며 가동 중이다.

김태흠 지사는 "대한전선은 당진을 세계 전선산업의 중심지로 성장시킨 한국 전선산업의 자존심"이라며 "2공장이 지역경제를 견인하는 새로운 성장 동력이 되길 바란다"고 말했다.





대한전선은 현재 당진에 케이블공장, 솔루션공장, 해저케이블 1공장을 운영하고 있으며, 해외에도 생산법인과 영업망을 두고 글로벌 시장을 공략하고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

