S-OIL, '2025 한국경영대상' 6년 연속 수상

‘브랜드전략 부문’에서 6년 연속 1위



차별화 브랜드 활동·고객만족도↑성과

S-OIL(대표: 안와르 알 히즈아지)이 정부산하 싱크탱크인 산업정책연구원이 주관하는 '2025 한국경영대상'에서 6년 연속 '브랜드전략 부문' 1위에 선정됐다.

'2025 한국경영대상'에서 S-OIL 이영호 영업전략부문장(오른쪽)과 산업정책연구원 김영기 원장이 기념촬영하고 있다. S-OIL 제공

'한국경영대상'은 매년 전문가들의 엄격한 심사를 통해 창의적 리더십과 차별화된 브랜드 활동으로 경쟁력을 높인 기업을 선정하는 권위 있는 시상 제도이다.

S-OIL은 차별적 Brand Identity를 바탕으로 지속적인 마케팅 혁신과 성과를 인정받았다.

S-OIL은 중장기 브랜드 정책 하에서 Top-tier 브랜드와 No. 1 마켓 플레이어를 목표로 체계적인 브랜드 관리와 통합적 마케팅 활동을 전개하고 있으며, '좋은 기름'이라는 품질 철학을 기반으로 지속적인 마케팅 혁신을 추진해왔다.

특히 올해 광고캠페인 "함께 가요∼좋은 내일!GooDoil Can Do it"은 독창적인 3D 애니메이션 기법을 통해 회사의 미래 비전인'샤힌 프로젝트'를 전하고 있다.

또 S-OIL 공식 유튜브 채널은 캐릭터 '구도일'을 활용한 숏폼 콘텐츠를 매주 1회 공개해 올해 누적 조회 수 3억회를 달성했다.

또 S-OIL은 2500여개 주유소·충전소와 450만 멤버십 회원을 기반으로 브랜드구축, 카드 마케팅, 프로모션, 서비스·품질 관리 등 고객만족도 제고 활동도 꾸준히 이어가고 있다.

업계 최고 수준의 포인트 적립 혜택을 제공하는 보너스 카드, '빠른주유' 서비스와 간편 주유소 검색 기능을 지원하는 'MY S-OIL App', 품질보증제도인 '믿음가득주유소', 주유소 서비스 전담 조직 'YES팀'을 운영하고 있다.

또 메가커피·이마트24·워싱데이 등과 협업해 주유소를 생활편의플랫폼으로 확장하는 전략도 펼치고 있다.





S-OIL 관계자는 "이번 수상은 트렌드에 부합하는 차별화된 브랜드 전략으로 높은 고객 만족을 위해 혁신을 거듭한 결과이며, 앞으로도 가장 경쟁력 있는 에너지 화학기업이 되기 위해 노력을 지속하겠다"고 말했다.





