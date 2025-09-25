김용진 GH사장, 25일 고양·광명 등 현장서 '업무보고'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 25일 취임 후 첫 공식 일정으로 주요 사업지를 방문해 현장 중심의 업무보고를 진행했다.

김용진 사장은 이날 고양방송영상밸리, 일산테크노밸리, K-컬처밸리 및 광명시흥·학온지구를 방문해 현장 직원들로부터 업무보고를 받은 뒤 주요 추진현황과 사업 현장을 점검했다.

김용진 경기주택도시공사 사장이 25일 사업 현장을 찾아 관계자들과 이야기를 나누고 있다. 경기주택도시공사 제공

이번 업무보고는 단순 실적 보고가 아닌, 직원들과의 소통을 통해 사업 추진 과정에서의 문제점과 개선 과제를 함께 논의하는 열린 소통의 자리로 마련됐다.

김용진 사장은 "보고를 위한 보고가 아니라, 현장에서 답을 찾고 직원들과 직접 소통하는 것이 바로 GH의 존재 이유이자 역할"이라며 "주거 안정과 도시 경쟁력 강화를 위한 현장 중심의 경영을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





김 사장은 도내 주요 사업 현장을 순차적으로 방문할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

