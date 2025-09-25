동두천시, 추석 연휴 환경오염행위 특별단속 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동두천시(시장 박형덕)는 추석 연휴를 앞두고 폐수 무단 배출 등 불법 환경오염 행위를 사전에 예방하기 위해 오는 29일부터 10월 14일까지 16일간 환경오염물질 배출사업장을 대상으로 특별 단속을 실시한다고 25일 밝혔다.

동두천시청 전경. 동두천시 제공

시는 환경오염행위 특별감시 계획에 따라 추석 연휴 전 사업자 스스로 배출시설과 사업장 주변을 사전에 자율점검하도록 유도할 계획이다.

이어 명절 기간 관리·감독이 소홀해질 수 있는 취약 시기를 노린 불법 배출과 오염 우려 지역을 집중적으로 살핀다. 이와 함께 시민이 환경오염 신고센터(국번 없이 128)를 통해 신고·상담할 수 있도록 해 신속한 대응 체계를 마련할 예정이다.





시 관계자는 "추석 연휴 기간에도 불법 환경오염 행위가 발생하지 않도록 감시 활동을 강화해 시민이 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

