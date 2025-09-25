2027 서울 세계청년대회 주제가 공모..."용기 내어라. 세상을 이겼다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월30일까지 공모

2027 서울 세계청년대회 지역조직위원회는 교황청 평신도가정생명부와 함께 '2027 세계청년대회 주제가 공모전'을 진행한다고 25일 밝혔다.

응모곡은 세계청년대회 공식 언어인 한국어·영어·이탈리아어·스페인어·프랑스어·포르투갈어 중 택일 가능하며, 종교·국적·지역에 관계없이 누구나 참여할 수 있다. 응모곡에는 주제 성구인 '용기를 내어라. 내가 세상을 이겼다'(성경 요한복음 16장 33절)가 작품 안에서 드러나야 한다. 개인 또는 팀 단위로 최대 3곡까지 제출할 수 있으며, 마감일은 오는 11월30일이다.

세계청년대회 지역조직위원회 전례분과 음악위원장인 최호영 신부는 "이번 공모전을 통해 세계청년대회의 정신이 널리 알려지고, 참가자들이 주제 성구를 묵상하며 음악으로 함께할 수 있기를 바란다"고 전했다.





공모전 세부 안내와 응모 방법은 서울 세계청년대회 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

