김보미 강진군의원 “읍·면장, 군민이 직접 추천해야”

강진군 이장단 간담회서 주민추천제 조례 논의

임명 관행 개선·주민 참여 확대 의견 제시

“군수 권한 제약 아닌 주민 의견 반영 장치”

김보미 전남 강진군의원이 읍·면장 주민추천제 도입을 위한 조례안을 두고 이장단과 의견을 나눴다. 지난 24일 농업기술센터에서 열린 간담회에서는 임명 관행 개선과 주민 참여 확대 방안이 논의됐다.

김보미 전남 강진군의원.

김 의원은 "읍·면장 인사가 잦은 교체로 군민 불만이 컸다"며 "이장단이 추천하고 군수가 임명하는 구조가 필요하다"고 말했다. 이어 "군수 권한을 제한하는 게 아니라 주민 의견을 반영하는 장치"라고 밝혔다.

현장에서는 "주민자치회 참여 확대", "면장 제도 전면 재검토", "임기 보장과 재량사업비 확대" 등이 제안됐다. 정항채 강진군 이통장연합회 지회장은 "조례 논의뿐 아니라 처우 개선과 숙원사업 등 다양한 의견을 나눴다"고 평가했다.





김 의원은 "군민 주권을 반영하는 제도로 강진에서 민주주의를 구현하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr

