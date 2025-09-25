"돌봄은 투자"…박현숙·정철·박원종 전남도의원, 영광서 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이개호 의원 등 40여명 참석…제도개선 논의

전남도의회 박현숙(더불어민주당·비례)·정철(더불어민주당·장성1)·박원종(더불어민주당·영광1) 의원은 25일 영광 천년육아나눔터에서 아동 돌봄정책 강화를 위한 간담회를 열고 현안과 제도개선 방안을 논의했다.

이날 간담회는 더불어민주당 이개호 의원(담양·함평·영광·장성)을 비롯해 오미화·한숙경 도의원, 전남 다함께돌봄협의체 관계자 등 40여명이 참석해 현장 의견을 청취하고 정책 대안을 모색했다. 주요 논의 안건은 ▲다함께돌봄센터 종사자 인력 확충 ▲안정적인 호봉제 도입 ▲전남 늘봄학교TF와 다함께돌봄 간 협력 방안 등이다.

박현숙 의원은 "돌봄은 단순한 복지가 아닌 미래세대에 대한 중대한 투자다"며 "현장 목소리를 적극 반영해 부모와 아이 모두가 신뢰할 수 있는 돌봄 체계를 만들어가겠다"고 말했다.

정철 의원은 "전남 늘봄학교와 다함께돌봄이 힘을 합쳐야 아이들에게 안정적인 환경을 제공할 수 있다"며 "교육과 복지가 함께 가는 상생 협력 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.

박원종 의원은 "아이들은 우리의 미래이자 희망이다"며 "어려운 여건 속에서도 헌신하는 돌봄 종사자들께 감사드리며, 처우 개선과 아이들의 밝은 미래를 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.





전남도의회 교육위원회는 아동 돌봄의 공공성 강화와 지역사회 공동 책임 체계 구축을 위해 앞으로도 정부 및 지자체에 제도 개선을 지속해서 건의할 계획이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

