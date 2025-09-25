경기도, 추석 연휴 '응급의료진료 상황실' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 추석 연휴 기간 의료기관, 약국 이용에 지장이 없도록 오는 10월3일부터 9일까지 '응급의료진료 상황실'을 운영한다.

경기도는 25일 김성중 행정1부지사 주재로 도내 9개 권역응급의료센터 병원장 등이 참석한 가운데 '경기도 응급의료협의체' 영상회의를 열고 추석 연휴 기간 중 중증 응급환자 진료 대책 등을 논의했다.

응급의료 진료상황실은 경기도 1곳, 시군 보건소 50곳 등 총 51곳이 운영된다. 31개 시군 보건소에서는 문 여는 의료기관 현황 등을 일일 보고하고 경기도는 현장 상황을 매일 관리하며 특이사항 발생 시 조치를 하게 된다.

소아 응급환자를 위해 소아 응급 책임의료기관인 아주대병원, 분당차병원, 국민건강보험공단 일산병원 등 3곳은 응급실 내 소아 응급 전담 인력이 상주해 24시간 가동된다. 또한 소아 경증환자를 위해 달빛어린이병원 37곳 및 취약지 소아 야간휴일 진료 기관 11곳이 운영되며, 휴진 기관에 대해서는 사전 안내를 통해 이용에 불편이 없도록 조치할 예정이다.

경기도는 아울러 연휴 기간에 조산 등 긴박한 고위험 분만에 대응해 산모와 신생아 보호에 공백이 없도록 권역모자의료센터 4개와 지역모자의료센터 8개를 중심으로 24시간 진료체계를 가동한다.

김성중 경기도 행정1부지사가 25일 도내 9개 권역응급의료센터 병원장 등이 참석한 가운데 '경기도 응급의료협의체' 영상회의를 주재하고 있다. 경기도 제공

AD

또 권역응급의료센터 9곳, 지역응급의료센터 33곳, 지역응급의료기관 30곳 등 도내 응급의료기관 72곳에 1대1 전담관을 지정해 응급실 의료인력 변동 현황을 모니터링하고 응급실 운영 중단이나 축소 등 문제점을 실시간 파악하고 보고하도록 했다.

이 밖에도 각종 재난 사고 발생 시 즉각 출동할 수 있도록 보건소 신속대응반(50개), 재난거점병원(9개) 출동 체계를 유지하도록 했다.

도내 추석 연휴 동안 문 여는 의료기관은 지난 추석 연휴(3일간 1557곳) 대비 10% 확대된 1716곳이다.

김성중 경기도 행정1부지사는 "응급의료기관과 소방, 경기도의 긴밀한 네트워크와 협력으로 긴 연휴 기간에 중증 응급환자들이 적시에 치료받을 수 있도록 빈틈없이 대비하기 바란다"고 당부했다.





AD

연휴 기간 문 여는 의료기관은 경기도 및 응급의료포털(www.e-gen.or.kr)과 경기도 콜센터(031-120)에서 안내받을 수 있다. 중증·응급치료 거부 등 피해 환자 대상 피해사례 발생 시 보건복지상담센터(국번없이 129)에서 도움을 받을 수 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>