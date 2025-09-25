“임신·출산의 소중함, 함께 나눠요”… 부산 기장군, ‘임산부의 날’ 맞아 한 달간 기념 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기장군(군수 정종복)은 25일부터 10월 24일까지 한 달간 '임산부의 날(10월 10일)'을 기념해 임산부 존중 문화 확산을 위한 다양한 캠페인을 펼친다.

임산부의 날은 임신과 출산의 소중함을 사회 전체가 함께 인식하고 임산부를 배려하는 사회적 분위기를 조성하기 위해 제정된 법정기념일이다.

기장군 보건소는 올해 캠페인을 '엄마 행복, 여기 기장'을 주제로 진행한다. 주요 프로그램은 ▲'임산부의 날' 기념 일일강좌 ▲산모·신생아 건강관리서비스 제공업체 점검 ▲임산부 영양 지원 강화 ▲예비 아빠 금연클리닉 등록 이벤트 ▲임산부 응원 걷기 챌린지 등이 마련된다.

이번 캠페인은 임신과 출산의 가치를 군민과 공유하고, 임산부의 행복을 위해 지역사회 전체가 함께 노력한다는 의미를 담고 있다.

정종복 군수는 "이번 캠페인이 출산 친화적 환경을 강화하는 계기가 되길 바란다"며 "임산부의 행복이 존중받는 사회, 아이 키우기 좋은 도시 기장을 만들기 위해 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





임산부의 날 기념 캠페인과 관련한 자세한 내용은 기장군 보건소 아가맘센터에서 확인할 수 있다.

기장군 ‘임산부의 날’ 기념 캠페인 안내문.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

