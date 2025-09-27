청운대, 홍고통거리서 ‘청운씨드 프로젝트’ 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역과 함께하는 창업문화 확산

청운대학교는 지난 19일부터 21일까지 충남 홍성군 홍성읍 원도심 홍고통거리 일대에서 '2025 창의그룹캠프; 청운씨드 프로젝트'를 개최했다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 라이즈(RISE)사업을 통해 청운대 학생들이 홍성 지역에서 활동할 수 있는 지원 프로그램으로 중단기 프로젝트로 진행된다.

주요 프로그램은 청운人이 꿈꾸는 우리학교; 오리엔테이션을 시작으로 ▲선배 창업가와의 만남과 로컬체험 ▲청운포차 운영과 홍성로컬크래프트마켓 즐기기 ▲아이디어챌린지 등으로 진행한다.

또한 원도실 활성화를 위해 소모임 공간 조성, 공연기획 프로젝트 운영, 특성학과별 현직자 특강, 팝업레스토랑 등 다양한 프로젝트를 실현해 나갈 계획이다.

청운씨드 프로젝트는 청년로컬활동 생태계 조성 및 로컬혁신 인재양성 사업의 일환으로 청운대 RISE사업단 및 청년리젠어스센터가 주관하고 홍성 청년창업가마을 집단지성이 운영을 맡았다.





정윤 총장은 "원도심 활성화를 위해 다양한 아이디어가 돋보이며, 이번 프로젝트가 성공해서 소멸 위기 지역에 도움이 되길 바란다"며 "대학 생활이 지역으로 확장해 다양한 경험을 할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





