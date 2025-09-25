대전TP, 차세대 통신기술 다각적 발전 가능성 탐색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KAIST 최지환 교수, 5G/6G 전환기 저궤도 위성통신 핵심기술 강연

차세대 통신기술의 다각적 발전 가능성을 탐색하는 자리가 마련됐다.

대전테크노파크가 24일 우주·양자산업센터에서 저궤도 위성통신 분야를 조망하는 '5G-A 오픈테스트랩 제2차 전문가 초청 세미나'를 개최했다.

이번 세미나는 위성통신으로 주제를 확장해 차세대 통신기술의 다각적 발전 가능성을 탐색했다. 앞서 대전 TP는 지난 7월 첫 번째 세미나를 통해 5G를 고도화한 5G-A(5G-Advanced)의 핵심 기술인 AI RAN(Radio Access Network) 연구개발 동향을 다룬 바 있다.

강연은 한국과학기술원(KAIST) 최지환 교수가 맡아 '5G/6G 전환과 저궤도 위성통신의 역할'을 주제로 발표했다. 최 교수는 전 세계를 연결하는 위성 네트워크가 통신망 확장의 한 축으로 부상하는 흐름을 설명하고 위성 기반 서비스 모델, 국내외 표준화 동향, 최신 연구개발 현황을 상세히 소개했다.

참석자들은 지구 전역을 연결하는 저궤도 위성 네트워크가 열어갈 새로운 서비스 시장과 산업 생태계 창출 가능성에 높은 관심을 보였다.

이어진 토론과 질의응답에서는 지역 기업들이 실제 사업화 과정에서 마주할 기술적 난관과 사업화 전략에 대한 심도 있는 논의가 이어졌다.

대전 TP는 올해 7월, 9월에 이어 오는 11월 5G-A와 오픈랜(Open RAN) 중심으로 세 번째 세미나를 열어 지역 통신산업의 혁신과 경쟁력 제고를 이어갈 예정이다.

권성수 대전 TP 우주·양자산업센터장은 "이번 2차 세미나는 저궤도 위성통신 분야를 통해 5G-A 기술의 확장성을 모색한 뜻깊은 자리"라며 "대전 TP는 앞으로도 기업들이 급변하는 글로벌 통신 기술 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 정기적인 기술 교류 프로그램을 운영해 나가겠다"고 말했다.





한편, 올해 진행되는 정기 기술 세미나는 모두 과학기술정보통신부의 'AI 기반 개방형 5G-A 융합 서비스 테스트베드 구축·운영' 사업의 일환으로 추진되며, 대전 TP와 한국전자통신연구원(ETRI)이 공동으로 주관한다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

