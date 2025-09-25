전남서남부채소농협 산지유통실증센터 개소식 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'농심천심운동' 통한 농업·농촌 가치 확산

지난 24일 전남 무안군 현경면에서 산지유통실증센터 개소식이 진행됐다. 전남농협 제공

농협전남본부와 전남서남부채소농협은 지난 24일 전남 무안군 현경면에서 농협중앙회, 지자체 관계자, 지역 농업인 등 300여 명이 참석한 가운데 산지유통실증센터 개소식을 개최했다고 밝혔다.

새롭게 문을 연 산지유통실증센터는 전국 최대 규모의 최첨단 스마트 농산물 유통저장시설로 최신 첨단기술을 통해 APC 자동화 및 스마트화 구축을 완성했다. 특히, 산지 물류시스템을 체계화하여 출하 농가의 부담을 덜고, 소비자에게는 신선하고 안전한 농산물을 공급할 수 있는 기반을 마련했다.

이번 개소식은 농협이 추진하는'농심천심(農心天心)운동'과 연계해 열렸다. 농심천심운동은 농업인의 마음이 곧 하늘의 뜻이라는 정신을 바탕으로, 농업과 농촌의 소중한 가치를 사회 전반에 확산시키고자 하는 범농업인·범국민 캠페인이다.

배정섭 조합장은"산지유통실증센터는 우리 농협의 새로운 도약이며, 농업 경쟁력을 한 단계 높이는 계기가 될 것"이라며,"농가소득 향상은 물론 농업 본연의 가치를 올리기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이광일 전남농협 본부장은 "산지유통실증센터는 농산물 유통 혁신을 선도하는 거점이 될 것이며, 이를 통해 농가소득 향상과 소비자 신뢰 제고에 크게 기여할 것"이라며,"농협은 앞으로도 농심천심 운동을 중심으로 농업·농촌의 가치를 널리 알리는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.





이번 산지유통실증센터 개소는 농업인의 안정적 소득 창출과 농산물 유통 혁신을 이끌어낼 뿐만 아니라, 농업·농촌의 가치를 확산시키는 실천의 장으로 자리매김할 것으로 기대된다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

