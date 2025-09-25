기계설비협회 "전남 학생들, 꿈 실현"…1천만원 기탁

전상철 회장 "도전 발판 계속 마련"
대한기계설비건설협회 광주·전남도회가 25일 전남교육 꿈실현재단에 '꿈 실현금' 1,000만원을 기탁했다.
이번 기탁은 2012년부터 이어져 온 협회의 지속적인 후원으로, 올해로 10회째를 맞았다. 누적 기탁금은 9,000만원에 달한다.
기탁금은 전남교육 꿈실현재단의 장학사업에 사용된다. 재단은 전남도교육청이 출연한 기관으로, 학생들이 소질과 적성을 계발하며 미래 역량을 키울 수 있도록 돕는 다양한 교육 프로그램을 운영하고 있다.
전상철 대한기계설비건설협회 광주·전남도회장은 "학생들이 더 넓은 세상에서 자신감을 가지고 도전할 수 있도록 돕고 싶다"며 "앞으로도 청소년들이 성장할 수 있는 기반을 넓히는 데 꾸준히 참여하겠다"고 말했다.
김대중 전남교육 꿈실현재단 이사장은 "이번 기탁금은 학생들에게 도전 의식을 심어주고, 자신의 꿈을 구체화하는 데 큰 힘이 될 것이다"며 "재단 역시 학생들의 미래를 위한 교육 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
