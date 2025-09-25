기계설비협회 "전남 학생들, 꿈 실현"…1천만원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전상철 회장 "도전 발판 계속 마련"

대한기계설비건설협회 광주·전남도회가 25일 전남교육 꿈실현재단에 '꿈 실현금' 1,000만원을 기탁했다.

이번 기탁은 2012년부터 이어져 온 협회의 지속적인 후원으로, 올해로 10회째를 맞았다. 누적 기탁금은 9,000만원에 달한다.

대한기계설비건설협회 광주·전남도회가 전남교육 꿈실현재단에 '꿈 실현금'을 기탁하고 있다. 전남도교육청 제공

AD

기탁금은 전남교육 꿈실현재단의 장학사업에 사용된다. 재단은 전남도교육청이 출연한 기관으로, 학생들이 소질과 적성을 계발하며 미래 역량을 키울 수 있도록 돕는 다양한 교육 프로그램을 운영하고 있다.

전상철 대한기계설비건설협회 광주·전남도회장은 "학생들이 더 넓은 세상에서 자신감을 가지고 도전할 수 있도록 돕고 싶다"며 "앞으로도 청소년들이 성장할 수 있는 기반을 넓히는 데 꾸준히 참여하겠다"고 말했다.





AD

김대중 전남교육 꿈실현재단 이사장은 "이번 기탁금은 학생들에게 도전 의식을 심어주고, 자신의 꿈을 구체화하는 데 큰 힘이 될 것이다"며 "재단 역시 학생들의 미래를 위한 교육 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>