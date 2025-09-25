마산소방서, 소방발전위원회 추석 명절 이웃돕기 성금 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시 마산소방서는 25일 민족 고유의 명절인 추석을 앞두고 소방발전위원회에서 장애인복지시설을 방문해 이웃돕기 성금 200만원을 전달했다.

마산소방서 소방발전위원회 성금 전달 사진.

이날 성금 전달은 마산소방서 소방발전위원회 이용협 회장 외 임원들이 참석해 따뜻한 정을 나누는 시간을 가졌으며, 추석 명절 어려운 이웃을 돕기 위해 마련됐다.

이용협 회장은 "따뜻한 추석 명절을 보내는 데 보탬이 되시길 바란다"면서 "성금은 추석 명절 어려운 이웃들을 위해 위원들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 정성껏 모은 것이다"고 말했다.

성금을 전달한 위원회는 마산지역 주요 기업인, 지역 인사 등이 지역사회 안전문화 조성을 위해 구성돼 화재 예방과 소방정책 홍보를 위해 각 분야에서 왕성하게 활동 중이다.





장창문 마산소방서장은 "추석 명절을 맞아 지역의 어려운 이웃들에게 따뜻한 손길을 전해주신 위원회에 감사드린다"며 "앞으로도 소방과 지역사회가 함께하는 나눔 활동이 지속되길 바란다"고 했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

