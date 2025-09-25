한국공학한림원, '피지컬 AI 시대, 한국의 대응 전략' 포럼 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제조·로봇·정부 전문가 함께 산업화 전략 및 정책 대응 논의

한국공학한림원(NAEK)은 오는 29일 서울 양재동 엘타워에서 '피지컬 AI 시대, 한국의 대응 전략'이라는 주제로 제281회 NAEK포럼을 개최한다.

제281회 NAKE포럼 초청장 이미지. NAKE 제공

AD

이번 포럼은 전 세계적으로 급부상 중인 피지컬 AI의 발전 현황과 산업 적용 가능성을 살펴보고, 한국의 경쟁력 강화를 위한 전략적 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

장병탁 서울대 컴퓨터공학부 교수(투모로로보틱스 대표)와 김진오 한국로봇산업협회 회장(로봇앤드디자인 대표)이 주제발표를 하고, 조규진 서울대 교수가 좌장을 맡아 토론을 진행한다.





AD

윤제용 NAEK 포럼위원회 위원장(서울대 교수)은 "이번 포럼이 정부·기업·학계의 노력을 통합해 글로벌 피지컬 AI 경쟁에서 우위를 점하는 실질적 전략을 도출하는 장이 되길 기대한다"고 밝혔다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>