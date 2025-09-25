롯데백 광주점, 26일부터 '가을 정기 세일'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

패션·생활가전 브랜드 등 최대 50% 할인

롯데백화점 광주점은 26일부터 내달 12일까지 '가을 정기 세일'을 진행한다고 25일 밝혔다.

올해는 선선한 가을 날씨와 최장 10일에 이르는 추석 연휴가 맞물리며, 백화점 방문객과 쇼핑 수요의 큰 폭 증가가 예상된다.

롯데백화점 광주점은 26일부터 내달 12일까지 '가을 정기 세일'을 진행한다. 롯데백화점 광주점 제공

광주점은 패션 상품 할인 행사와 함께 팝업스토어, F&B 쿠폰 및 상품권 증정 프로모션으로 귀성객은 물론 연휴 나들이객의 발길을 사로잡는다.

이번 가을 정기 세일에는 패션 브랜드부터 생활가전 브랜드까지 전 상품군에 걸쳐 F/W 시즌 신상품을 참여브랜드에 한해 최대 50% 할인된 가격에 선보인다.

먼저 가을을 맞아 늘어나는 아웃도어 수요에 맞춰 경량 재킷과 러닝화 등 인기 스포츠 아이템도 30~50% 할인한다. 라운딩 시즌을 맞아 골프 브랜드와 가을 패션 필수 아이템인 '부츠' 등 신발 브랜드에서도 최대 30% 할인 혜택을 제공한다.

환절기 대비 집 단장 수요가 늘어나는 만큼, 가을·겨울 시즌에 어울리는 인테리어 소품과 패브릭 및 주방 식기 상품군도 최대 50% 할인 행사를 진행한다.

가을 혼수 성수기 시즌 맞이 '웨딩 페어' 행사도 진행한다. '웨딩 페어'는 롯데백화점의 웨딩 특화 서비스인 '웨딩 마일리지'를 두 배로 받을 수 있는 행사로, 올해는 내달 7~19일 13일간 진행한다. 연휴 기간 양가 방문을 준비하는 예비부부를 위해 웨딩멤버스 회원을 대상으로 청과 선물 세트 15% 할인 혜택도 제공한다.

정기세일 기간을 맞아 다양한 팝업스토어도 만나볼 수 있다. 먼저 '하리보 리빙 팝업스토어'가 오는 26일부터 내달 14일까지 4층 점 행사장에서 진행된다. 아이들도 어른들도 좋아하는 다양한 귀여운 하리보 굿즈를 행사를 통해 만나볼 수 있다. 내달 3~9일엔 어린이 대상 포토서비스, 젤리 증정 이벤트를 랜덤으로 진행하며, 구매 감사품 역시 선착순 증정한다.

더불어 '라모툰 5분 캐리커쳐 & 소품 팝업' 과 '묘한량 잡화소품 팝업' 등 다양한 캐릭터 팝업 행사를 만나볼 수 있다. 상품권과 할인 쿠폰 증정 이벤트도 진행하며 실속 있는 쇼핑 혜택도 더했다. 내달 7~12일 상품군 및 구매 금액에 따라 5~10% 상당의 롯데상품권을 선착순 증정한다. 또 롯데백화점 전점에서 사용 가능한 5,000원 상당의 식음료(F&B) 쿠폰을 선착순 7만명에게 제공한다.

연휴 첫날인 내달 3~12일 식음료(F&B) 매장에서 2만원 이상 결제 시 사용할 수 있으며, 내달 2일 오전 9시부터 롯데백화점 앱(APP)을 통해 발급받을 수 있다.





김대원 광주점장은 "이번 가을 정기 세일은 추석 명절과 더불어 가을 패션을 준비하는 고객들의 방문이 많을 것으로 예상된다"며 "패션 상품 할인 뿐만 아니라 팝업스토어, 웨딩 페어, F&B 쿠폰 등 풍성한 혜택이 가득한 정기세일을 정성스럽게 준비했으니 광주점에 방문하셔서 즐거운 연휴 보내시길 기원한다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

