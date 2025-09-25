법원, 윤석열 26일 첫 공판 촬영·중계 허가…보석 심문은 '불허'

개인정보 비식별화 후 영상 공개
법원 "보석심문 불허 이유 내일 밝힐 예정"
윤석열, 두 달 만에 법원 출석 예정
조은석 내란 특별검사팀이 윤석열 전 대통령을 기소한 사건의 첫 재판이 26일 열리는 가운데 법원이 중계와 언론사의 촬영을 허가했다. 다만 조건부 석방이 걸린 보석 심문에 대한 중계 신청은 불허했다.
25일 서울중앙지법 형사35부(부장판사 백대현)는 "특검의 재판중계 신청에 대해 내란특검법 11조에 따라 26일 오전 10시15분 진행되는 첫 공판기일의 개시부터 종료까지 중계를 허가했다"고 밝혔다. 윤 전 대통령은 특수공무집행방해와 직권남용, 허위공문서 작성·행사 등 혐의로 특검팀에 기소됐다.
재판부는 "위 공판기일에 대한 촬영물은 인터넷 등을 통해 공개될 예정"이라며 "해당 촬영본은 대법원 및 헌법재판소 변론 영상 사례와 같이 개인정보 등에 대한 비식별조치를 거치게 된다"고 밝혔다.
이와 함께 재판부는 언론사들의 법정 촬영 신청도 허가했다. 이에 따라 윤 전 대통령이 법정 내 피고인석에 앉은 모습이 언론을 통해 사진·영상으로 공개될 예정이다. 법정 방청 및 촬영 등에 관한 대법원 규칙에 따라 촬영은 공판 개시 전으로 제한된다.
다만 첫 공판의 심리가 종료된 후 이뤄질 보석 심문에 대한 중계신청은 받아들이지 않았다. 앞서 지난 19일 윤 전 대통령은 실질적 방어권 보장과 건강상 이유 등을 사유로 재판부에 보석을 청구했다. 재판부는 "내일 법정에서 해당 중계신청 부분을 불허한 이유를 밝혀 선고할 예정"이라고 설명했다.
윤 전 대통령은 26일 재판에 출석할 예정이다. 지난 7월 법원의 구속적부심 심사에 출석한 이후 두 달여 만에 모습을 드러내는 것이다. 재구속된 이후 윤 전 대통령은 같은 법원 형사합의25부(부장판사 지귀연)가 심리 중인 내란 우두머리 및 직권남용 권리행사 방해 혐의 사건 재판에 이날까지 11회 연속 '건강상 이유'로 불출석했다.
윤 전 대통령 측은 지난 23일 언론 공지를 통해 "형사재판에서 피고인의 출석은 형사소송법상 공판 개정 요건"이라며 "이번 신건의 경우 궐석재판으로 진행되던 기존 내란 재판과는 별개의 재판 절차인 관계로 이번 첫 공판에 반드시 출석해야 하는 상황"이라고 했다.
앞서 특검팀은 전날 법원에 첫 공판기일과 보석 심문에 대한 중계 허용을 신청한 바 있다. 박지영 특검보는 "개정 전 내란 특검법 11조 4항에 근거해 국민들의 알권리를 충분히 고려해 중계 신청을 한 것"이라며 "단순한 법정 촬영 허가와는 다른 방식으로 현장에 들어가 실시간으로 중계하는 것을 허용해달라고 신청했다"고 밝혔다.
