'UCLGASPAC 고양 총회' 개막…지속가능한 미래 도시 비전 논의

경기 고양특례시에서 열리는 '2025 제10차 세계지방정부연합 아시아·태평양지부(UCLG ASPAC) 고양 총회'가 25일 킨텍스에서 개회식을 시작으로 메인 포럼 등 본격적인 일정에 돌입했다.
이동환 시장은 환영사를 통해 "도시는 기후위기와 에너지 전환, 디지털 격차 등 인류가 직면한 도전의 최전선에 있다"며 "이에 대응하기 위해서는 자족성과 회복력을 갖춘 도시로 나아가야 하며, 연대와 협력을 통해 미래 세대의 번영을 함께 열어가야 한다"고 강조했다.
이 시장은 또 "기초지자체로서 처음으로 UCLG ASPAC 총회를 주최한 고양시는 아시아·태평양 지방정부 협력의 중심적인 역할을 맡게 됐다"며 "이번 총회가 각 도시의 경험과 혁신적 해법을 나누고 연대와 협력을 공고히 함으로써 미래 세대 번영을 이끄는 전환점이 되길 바란다"고 말했다.
이날 개회식에는 당초 예정된 22개국을 넘어 27개국의 지방정부 대표와 국제기구, 전문가 등 600여 명이 넘는 국내외 인사가 한자리에 모였다. 이장우 대전광역시장, 다킬라 카를로 쿠아 UCLG ASPAC 회장, 고영인 경기도 경제부지사 등이 차례로 무대에 올라 지속가능한 미래를 위한 지방정부의 역할을 강조했다.
메인 포럼에서는 장 타드 UN 특사의 영상 기조연설을 시작으로, 가오 진 중국 이우시 부시장과 다리아 털리 호주 지방정부연합 부위원장이 토론을 이끌었다. 이 자리에서는 재생에너지, 순환 경제, 스마트 인프라 등 성공 사례가 공유됐으며, UN 지속가능발전목표(SDGs) 이행과 협력 방향도 모색됐다.
같은 날 오후 동시 진행된 서브 포럼에서는 사라 회플리히UCLG World 부사무총장, 아담 아직 몰디브 말레시 시장, 크리스티 샬라 주미 스위스 대사관 등 주요 인사들이 참석해 일자리 창출, 청년 리더십, 에너지 자족, 가족 친화도시, 도시 성장 등 5개 주제에 대해 논의했다.
특히 다킬라 카를로 쿠아 UCLG ASPAC 회장은 "이번 총회는 우리의 단결과 함께 행동에 대한 명확한 촉구를 위한 자리이며 가장 작은 마을에서 가장 큰 대도시에 이르기까지 우리의 목소리는 세상의 방향을 바꿀 수 있다"고 말했다. 또 "우리의 연대를 재확인하고 협력을 강화하여 지속가능하고 정의로운 미래를 만들어 나가자"고 덧붙였다.
개회식은 대북 공연을 시작으로 강윤선 고양댄스컴퍼니의 전통무용과 고양시 태권도 시범단 공연이 다채롭게 펼쳐졌다. 또 에세이·사진·스타트업 공모전 등 시상식을 비롯해 CLG(도시 및 지방정부 연구소) 출범식도 함께 진행됐다.
총회의 마지막 날인 26일 오후에는 환송 만찬과 함께 '고양특례시 선언문'이 발표된다. 이 선언문은 지정학적 불안정, 기후 위기, 불평등 심화 등 글로벌 도전에 대응하기 위한 지방정부의 역할과 책임, 아시아·태평양 도시들의 공동 비전을 담는다. 또한 'UCLGASPAC 2026-2030 매니페스토'를 출범시켜 지방정부 발전 역량을 제도화하는 전략적 틀로 채택할 계획이다.
지금 뜨는 뉴스
'고양선언'은 ▶기업가정신과 녹색경제 육성 ▶스마트 도시계획과 기후 대응형 인프라 ▶청년 리더십 제도화 ▶재생에너지 전환과 투자 확대 ▶가족 친화적 도시 조성 등 다섯 가지 비전을 제시할 예정이다. 아울러 국가 정부, 국제기구, 민간·학계·시민사회와의 협력을 촉구하며, 지방정부가 지속가능성 전략을 실질적으로 실행할 수 있도록 국제사회의 금융 시스템 개선도 요구할 예정이다.
고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>