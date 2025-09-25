'UCLGASPAC 고양 총회' 개막…지속가능한 미래 도시 비전 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 고양특례시에서 열리는 '2025 제10차 세계지방정부연합 아시아·태평양지부(UCLG ASPAC) 고양 총회'가 25일 킨텍스에서 개회식을 시작으로 메인 포럼 등 본격적인 일정에 돌입했다.

이동환 고양특례시장이 25일 고양 킨텍스에서 열린 아시아·태평양 최대 지방정부 국제회의인 '2025 제10차 세계지방정부연합 아시아·태평양지부(UCLGASPAC) 고양 총회'에서 인사말을 하고 있다. 이종구 기자

AD

이동환 시장은 환영사를 통해 "도시는 기후위기와 에너지 전환, 디지털 격차 등 인류가 직면한 도전의 최전선에 있다"며 "이에 대응하기 위해서는 자족성과 회복력을 갖춘 도시로 나아가야 하며, 연대와 협력을 통해 미래 세대의 번영을 함께 열어가야 한다"고 강조했다.

이 시장은 또 "기초지자체로서 처음으로 UCLG ASPAC 총회를 주최한 고양시는 아시아·태평양 지방정부 협력의 중심적인 역할을 맡게 됐다"며 "이번 총회가 각 도시의 경험과 혁신적 해법을 나누고 연대와 협력을 공고히 함으로써 미래 세대 번영을 이끄는 전환점이 되길 바란다"고 말했다.

이날 개회식에는 당초 예정된 22개국을 넘어 27개국의 지방정부 대표와 국제기구, 전문가 등 600여 명이 넘는 국내외 인사가 한자리에 모였다. 이장우 대전광역시장, 다킬라 카를로 쿠아 UCLG ASPAC 회장, 고영인 경기도 경제부지사 등이 차례로 무대에 올라 지속가능한 미래를 위한 지방정부의 역할을 강조했다.

메인 포럼에서는 장 타드 UN 특사의 영상 기조연설을 시작으로, 가오 진 중국 이우시 부시장과 다리아 털리 호주 지방정부연합 부위원장이 토론을 이끌었다. 이 자리에서는 재생에너지, 순환 경제, 스마트 인프라 등 성공 사례가 공유됐으며, UN 지속가능발전목표(SDGs) 이행과 협력 방향도 모색됐다.

같은 날 오후 동시 진행된 서브 포럼에서는 사라 회플리히UCLG World 부사무총장, 아담 아직 몰디브 말레시 시장, 크리스티 샬라 주미 스위스 대사관 등 주요 인사들이 참석해 일자리 창출, 청년 리더십, 에너지 자족, 가족 친화도시, 도시 성장 등 5개 주제에 대해 논의했다.

특히 다킬라 카를로 쿠아 UCLG ASPAC 회장은 "이번 총회는 우리의 단결과 함께 행동에 대한 명확한 촉구를 위한 자리이며 가장 작은 마을에서 가장 큰 대도시에 이르기까지 우리의 목소리는 세상의 방향을 바꿀 수 있다"고 말했다. 또 "우리의 연대를 재확인하고 협력을 강화하여 지속가능하고 정의로운 미래를 만들어 나가자"고 덧붙였다.

개회식은 대북 공연을 시작으로 강윤선 고양댄스컴퍼니의 전통무용과 고양시 태권도 시범단 공연이 다채롭게 펼쳐졌다. 또 에세이·사진·스타트업 공모전 등 시상식을 비롯해 CLG(도시 및 지방정부 연구소) 출범식도 함께 진행됐다.

지방정부 대표단이 25일 고양 킨텍스에서 열린 '2025 UCLG ASPAC 고양 총회' 개회식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다.

총회의 마지막 날인 26일 오후에는 환송 만찬과 함께 '고양특례시 선언문'이 발표된다. 이 선언문은 지정학적 불안정, 기후 위기, 불평등 심화 등 글로벌 도전에 대응하기 위한 지방정부의 역할과 책임, 아시아·태평양 도시들의 공동 비전을 담는다. 또한 'UCLGASPAC 2026-2030 매니페스토'를 출범시켜 지방정부 발전 역량을 제도화하는 전략적 틀로 채택할 계획이다.





AD

'고양선언'은 ▶기업가정신과 녹색경제 육성 ▶스마트 도시계획과 기후 대응형 인프라 ▶청년 리더십 제도화 ▶재생에너지 전환과 투자 확대 ▶가족 친화적 도시 조성 등 다섯 가지 비전을 제시할 예정이다. 아울러 국가 정부, 국제기구, 민간·학계·시민사회와의 협력을 촉구하며, 지방정부가 지속가능성 전략을 실질적으로 실행할 수 있도록 국제사회의 금융 시스템 개선도 요구할 예정이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>