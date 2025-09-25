반도체·선박 훈풍에 4분기 수출경기 1년 만에 반등

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반도체 수출 호조 기대 속에 4분기 수출기업 체감경기가 1년 만에 개선세로 돌아섰다. 미국 관세 부담으로 자동차 등 일부 품목은 부진이 예상되지만, 반도체와 선박을 중심으로 수출 전망이 밝아진 것이다.

한국무역협회가 25일 발표한 조사에 따르면 4분기(10∼12월) 수출산업경기전망지수(EBSI)는 101.4로 집계됐다. 지난해 4분기(103.4) 이후 처음으로 기준선(100)을 웃돌았다. EBSI는 전국 1013개 수출기업을 대상으로 지난달 25일부터 이달 8일까지 조사한 결과다.

세부 항목에서는 수출단가(111.5), 수출 상담·계약(111.1), 설비 가동률(104.3)이 개선세를 보였다. 반면 수입 규제·통상 마찰(83.7), 제조원가(86.8)는 악화가 우려됐다.

15개 품목 중 반도체(145.8), 무선통신기기·부품(119.2), 선박(110.3) 등 6개 품목은 개선이 예상됐다. 반도체는 4월 이후 5개월 연속 월별 최대 실적을 경신했으며, 메모리 단가 회복과 인공지능(AI) 반도체 수요가 호조 요인으로 작용했다. 선박도 한미 무역 협상 과정에서 추진된 '마스가'(대미 조선 투자·협력 프로젝트)에 대한 기대가 반영됐다.

자동차·자동차부품(69.3), 플라스틱·고무·가죽제품(62.4) 등 9개 품목은 부진이 예상됐다. 특히 자동차는 한미 무역 협상 후속 논의가 지연되면서 기존의 25% 관세가 계속 적용되고 있다. 일본은 지난 16일부터 15% 관세를 적용받아 경쟁에서 유리한 위치에 섰다. 미국은 유럽산 자동차·부품에도 15% 관세를 확정해 8월 1일부터 소급 적용했다.

기업들이 꼽은 주요 애로 요인은 원재료 가격 상승(15.7%), 수출 대상국 경기 부진(14.2%), 바이어 가격 인하 요구(12.8%), 수입 규제(12.5%) 순이었다.





AD

한편 산업통상자원부에 따르면 한국의 8월 전체 자동차 수출액은 55억달러로 역대 8월 최대를 기록했으나, 미국향 수출은 15.2% 줄며 6개월 연속 감소세를 이어갔다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>