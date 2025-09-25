부산연구원 김진희 연구원, 세계 산악·트레일러닝 선수권 국가대표 출전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“연구원서 달리던 평범한 직장인, 세계 달려”

부산연구원 환경·안전연구실 김진희 연구원이 25일부터 28일까지 스페인 칸프랑크에서 열리는 '2025 세계 산악·트레일러닝 선수권대회(WMTRC)'에 한국 국가대표로 출전한다.

김 연구원은 환경정책 전문가이자 국내 최고 수준의 트레일러너로, 2023년 울트라 트레일러닝 대회 UTMB CCC 100㎞ 코스에서 한국 여성 신기록(16시간 25분 20초)을 세우며 주목을 받았다.

또 △2022 트랜스 제주 100㎞ 1위 △2023 Amazean Jungle Trail by UTMB 100㎞ 부문 2위 △2024 옥스팜 트레일워커 100㎞ 혼성팀 1위 등 굵직한 성과를 거둔 바 있으며, 현재 호카(Hoka)와 파타고니아(Patagonia) 후원을 받고 있다.

이번 대회는 세계육상연맹(World Athletics)이 주관하는 세계 최고 권위의 산악·트레일러닝 무대로, 약 70개국 1700명의 선수가 참가한다.

김 연구원은 프랑스와 스페인 국경을 넘나드는 80㎞ 롱트레일 종목에 출전해 5700m 상승 고도의 극한 코스에 도전한다.

김 연구원의 세계무대 출전은 연구원의 지원과도 맞닿아 있다. 부산연구원은 가족친화인증기업으로서 직원들의 일·생활 균형을 적극적으로 보장하고 있으며, 이번 대회를 위해 특별휴가를 제공해 도전을 응원했다. 김 연구원은 연구원 러닝동호회 '연달아(연구원에서 달리는 아이들)'에서 2010년 달리기를 시작한 후, 직장인 러너에서 세계 수준의 선수로 성장할 수 있었다.

이번 출전은 개인의 성취를 넘어 부산과 연구원에도 의미가 크다. 1억명 이상의 시청자를 보유한 세계대회를 통해 '활력 있는 도시 부산'과 '국제 스포츠도시 부산'을 알리는 계기가 될 것으로 기대되며, 연구원의 역동적인 조직 이미지와 향후 스포츠·관광·환경 분야 정책 연구에도 기여할 것으로 전망된다.

김 연구원은 "연구원의 든든한 지원 덕분에 세계무대에 설 수 있게 됐다"며 "환경을 연구하는 연구원으로서, 그리고 트레일러너로서 '지구를 살리는 달리기'라는 신념으로 최선을 다하겠다"고 포부를 말했다. 이어 "이번 도전이 부산 시민들, 특히 여성들에게 용기와 희망의 메시지가 되길 바란다"고 전했다.

부산연구원은 "김진희 연구원의 출전을 진심으로 축하하며, 직원 성장과 일·생활 균형 지원의 모범 사례로 생각한다"며 "다양한 도전을 적극 지원할 것"이라고 강조했다.





김 연구원은 지난 8월 프랑스 샤모니에서 열린 UTMB(Ultra-Trail du Mont-Blanc) 100마일 코스에 출전했으며, 이번 대회에서도 값진 성과를 거둘 것으로 기대되고 있다.

부산연구원 직원들이 김진희 선수를 응원하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

