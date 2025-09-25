부산 기장군, 체육시설 부지매입 관련 의혹 일축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시설 안전·이용객 편의 부지 추가 매입



적법절차 따라 진행, 특혜 제공 불가능

기장군(군수 정종복)은 최근 한 언론사에서 제기한 테니스장 등 체육시설 조성 관련 의혹에 대해 사실과 전혀 다르며 군민의 건강과 여가를 위한 정당한 사업이라고 25일 공식 입장을 밝혔다.

앞서 지난 24일 한 언론사는 '기장군의 수상한 부지 매입, 기차길 옆 테니스장?'이라는 제목으로 군이 일광읍 일대에서 추진 중인 테니스장 및 파크골프장 조성과 관련해 불필요한 토지 매입, 안전성 문제, 과도한 보상비, 특정 종교집단 연계 의혹 등을 보도했다.

이에 대해 기장군은 해당 보도가 제보자의 일방적 주장에 불과하며 모든 사업은 주민 의견을 반영하고 법적 절차를 준수해 진행되고 있다고 강조했다.

군은 먼저 테니스장 부지 변경과 관련해 "불필요한 토지 편입이 아니라 안전과 편의성을 고려한 조치"라고 설명했다. 철도와 인접한 구간에 완충녹지대를 조성하고, 일부 부지에는 쉼터와 휴게 공간을 마련해 쾌적한 환경을 제공할 방침이다. 또 주민들의 지속적인 요구에 따라 당초 9홀 규모로 계획된 일광읍 파크골프장을 18홀 이상으로 확대하기 위해 도시계획구역 지정을 추진 중이라고 밝혔다.

안전성 논란 역시 사실과 다르다는 입장이다. 군은 "철도보호지구 내 체육시설 설치는 국가철도공단과 협의 시 가능하며, 전국적으로도 유사 사례가 많다"며 "향후 안전펜스와 방호망을 설치해 열차 운행과의 충돌 위험은 극히 낮을 것"이라고 설명했다.

특정 종교집단 연계 의혹과 과도한 보상비 논란에 대해서도 "명백한 오보"라며 선을 그었다. 토지 보상비는 2개 이상의 공인 감정평가법인이 산정한 금액의 평균을 적용해 결정되며, 임의 조정이나 특혜 제공은 불가능하다는 것이다. 문제의 부지는 파크골프장 계획 면적의 5.2%만 포함돼 있어 특정 집단과의 연계 가능성은 전혀 없다고 일축했다.

기장군 관계자는 "테니스장과 파크골프장 조성은 군민들의 건강 증진과 여가활동 활성화를 위해 꼭 필요한 사업"이라며 "주민 의견을 충분히 반영하고 관계기관과 협의를 철저히 해 안전하고 효율적인 생활체육 인프라를 확충해 나가겠다"고 말했다.





파크골프장 조성사업은 민선 8기 군수의 핵심 공약사업으로, 군은 최근 늘어나는 수요에 대응하기 위해 5개 읍·면 전체에 파크골프장을 조성하는 것을 목표로 추진에 박차를 가하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

