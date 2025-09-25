추석 연휴에도 계속된다… 영덕군 생활민원처리반, 1년 3개월간 2700여건

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북산불 이재민, 어르신 맞춤형 지원 등 사회 안전망 강화 큰 힘

경북 영덕군 민선 8기의 공약사업인 생활민원 기동처리반 '출동! 덕이대장'이 2023년 5월부터 2025년 8월까지 1년 3개월간 2717건의 생활 불편 사항을 처리한 것으로 나타났다.

'출동! 덕이대장' 사업은 기초생활수급자, 차상위계층, 중증 장애인, 65세 이상 독거노인, 70세 이상 노인가구 등 경제적 부담이나 신체적 제약으로 인해 전등 교체, 방충망 수리 등의 생활 불편을 해결하기 어려운 가정을 직접 찾아 즉시 해결하는 현장형 민원 행정서비스다.

그동안 기동처리반은 △전등·콘센트 교체 816건 △수도·수전 교체 637건 △소규모 수리 433건 △기타 민원 831건 등 군민의 일상에서 발생하는 크고 작은 불편 사항을 신속하게 해소했다.

특히 지난 7월에는 경북산불로 임시주택에 머무는 이재민들의 생활민원을 지원하고, ICT 기반 어르신 돌봄서비스와 연계해 취약계층 어르신에게 맞춤형 민원 서비스를 제공하는 등 군민 체감형 복지와 사회 안전망 강화에도 큰 힘을 보태고 있다.

또 영덕군은 최근 명절 연휴 홀로 계시는 어르신들이 많다는 것을 고려해 오는 추석 연휴인 다음 달 3일부터 9일까지 7일간 '출동! 덕이대장'을 정상적으로 운영키로 했다.

군은 사회취약계층과 산불 피해 이재민들을 대상으로 관내 9개 읍·면 204개 리 전역에서 생활민원을 지속적으로 처리해 군민 불편을 최소화할 계획이다.





AD

김광열 군수는 "군민께서 명절 연휴 동안에도 불편 없이 지낼 수 있도록 '출동! 덕이대장'을 적극 운영해 안정적인 삶에 공백이 없도록 하겠다"며 "체감형 생활민원 서비스를 강화하고 도움이 필요한 분들께 실질적인 지원이 닿을 수 있도록 서비스의 현장성을 지켜나가겠다"라고 전했다.

영덕군 생활민원 기동처리반 출동 차량.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>