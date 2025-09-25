도르도이 그룹, ‘슈퍼트러스트’와 손잡고 블록체인 결제 검증 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중앙아시아 무역 시장에 블록체인 기반 금융 혁신이 본격 도입된다. 키르기스스탄 최대 경제 그룹 도르도이(DORDOI)가 한국 블록체인 전문기업 ㈜슈퍼트러스트와 협력해 무역 결제 과정에 에스크로(Escrow) 안전거래 시스템을 적용하기로 했다. 양사의 계약 체결은 지난 24일 공식 발표됐다.

도르도이 그룹은 오랜 기간 지역 상업·물류 시장을 주도해 온 핵심 기업으로, 이번 협력으로 모든 무역 결제 과정에 블록체인 검증 절차를 추가한다. 이를 통해 거래의 투명성과 안전성을 한층 강화하고, 불필요한 분쟁과 리스크를 최소화한다는 계획이다.

슈퍼트러스트는 국내에서 축적한 블록체인 기술력을 바탕으로 도르도이의 무역망에 최적화된 솔루션을 제공한다. 이를 통해 한국과 중앙아시아 간 교역 신뢰도를 높이고, 장기적으로는 글로벌 확장 모델을 함께 구축할 계획이다.

양사의 협력 범위에는 ▲무역 결제 시 에스크로 검증 시스템 적용 ▲디지털 금융 인프라 조성 ▲글로벌 표준에 맞춘 확장 전략 마련 등이 포함됐다.

슈퍼트러스트 관계자는 "투명하고 신뢰성 있는 거래 시스템이야말로 국제 무역의 기본"이라며 "이번 협약이 한국-중앙아시아 경제 협력의 전략적 토대가 될 것"이라고 밝혔다.

도르도이 그룹 측도 "슈퍼트러스트와의 파트너십은 무역 생태계 신뢰도를 높이는 동시에 해외 시장에서 새로운 협력 기회를 만들어가는 계기가 될 것"이라고 전했다.





업계는 이번 협약을 계기로 중앙아시아 무역망 전반에 디지털 전환이 가속화되고, 블록체인 기반 금융 인프라 확산이 한층 빨라질 것으로 전망하고 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

