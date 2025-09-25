모온, 오비큠 무선청소기 파워형 모델 ‘오비큠 프로’ 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 스테디셀러 오비큠의 새로운 라인업 ‘오비큠 프로’ 출시

- 새롭게 탑재된 맥스모드와 스마트 디스플레이로 완성된 완벽한 밸런스

AD

디자인 생활가전 브랜드 '모온(MO-ON)'이 오비큠 무선청소기의 파워형 모델 오비큠 프로(Obicuum pro)를 출시했다.

새롭게 출시한 '오비큠 프로'의 본체 무게는 약 1.1kg으로 오비큠다운 가벼운 사용감을 유지하면서, 맥스모드의 탑재로 눈에 보이지 않는 미세먼지부터 큰 이물질까지 흡입되는 강력한 청소성능을 구현했다. 또한, 새롭게 적용된 스마트 디스플레이로 소모품 교체 주기, 부품 미결합 알림 등 필요한 정보를 실시간으로 확인할 수 있어 언제나 최적의 상태로 제품을 사용할 수 있다.

360도 회전하는 프리 무빙 휠은 자유롭고 부드러운 핸들링을 제공한다. 4개의 바퀴에 각 2개씩 장착된 메탈 실드 베어링은 먼지나 머리카락 등 이물질 유입을 효과적으로 방지해 언제나 최상의 주행을 경험할 수 있도록 설계됐다. 필터는 HEPA 13등급을 적용해 0.3μm 크기의 미세 입자를 최대 99.9%까지 차단한다. 이를 통해 알레르기 유발 물질과 초미세먼지를 효과적으로 제거해 보다 쾌적한 실내 환경을 제공한다.

모온은 오비큠 제품군에 파워형 모델인 오비큠 프로를 추가해, 사용자의 주거환경과 청소습관에 맞춘 다양한 선택지를 선보인다. 일상 속 가벼운 청소부터 강력한 청소까지 용도에 맞춰 제품을 선택할 수 있어 다양한 주거 환경에서 최적의 청소 솔루션을 제공한다.

모온은 '오비큠' 무선청소기를 시작으로 물걸레청소기 '오비큠워터', 디테일링 청소기 '오비큠 에어', 미니조명 '더벨', 무선충전기 '오비스크 스탠바이' 등 감각적인 디자인과 국내 제조 기반의 신뢰할 수 있는 품질·성능으로 소비자들로부터 꾸준한 호응을 얻고 있다.

오비큠 프로 가격은 349,000원이며, 컬러는 마시멜로우, 스노우화이트 2가지로 보다 자세한 사항은 모온 홈페이지나 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

모온 관계자는 "좋은 제품을 만드는 것을 넘어 보다 큰 가치를 위해 노력한다"고 말했다.





AD

한편 모온은 사회적 취약 계층에게 안정적 일자리 제공을 위해 국내 사회적 기업과 협력하여 제품을 생산하며, 환경을 생각해 오래 사용할 수 있도록 고장난 부품만 구매해 고객이 직접 교체할 수 있는 논사이클링을 실천하고 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>