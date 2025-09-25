삼성물산, '2025 KIA Lecture'서 첫 강연…조경 차별화 전략 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국건축가협회 주관 연례 강연

조경 차별화 방향 제시

기업, 학계 관계자 100여명 참석

삼성물산 리조트부문의 조경 전문 브랜드 에버스케이프(Everscape)가 한국건축가협회가 주관하는 '2025 KIA Lecture'에서 조경 차별화 전략을 발표했다고 25일 밝혔다.

KIA Lecture는 한국건축가협회가 건축가들의 전문성 강화와 업계 트렌드 확산을 위해 지난해 시작한 강연 프로그램으로, 올해는 '사유의 건축, 공유의 도시, 국민의 미래'를 주제로 국내외 리딩 기업과 건축가, 교수진 등이 참여해 릴레이 강연을 이어가고 있다. 조경 전문기업이 KIA Lecture에 참여해 강연을 펼친 건 이번이 처음이다.

23일 삼성전자 서초사옥 대강연장에서 열린 2025 KIA Lecture에서 발표하는 전재현 삼성물산 리조트부문 그린스페이스솔루션(GSS)팀 담당. 삼성물산.

지난 23일 기업, 기관, 학계 관계자 100여명이 모인 가운데 삼성전자 서초사옥 대강연장에서 열린 이번 행사에서 메인 발표자로 나선 전재현 삼성물산 리조트부문 그린스페이스솔루션(GSS)팀 담당은 다양한 조경 수행 프로젝트 사례와 함께 에버스케이프의 미래지향적 조경 차별화 전략 방향을 소개했다.

전 담당은 "조경의 차별화는 단순히 심미성을 넘어 자연과의 공존, 사용자 경험, 삶의 질 향상까지 이어져야 한다"며 "에버스케이프는 다양한 프로젝트를 통해 축적된 노하우를 바탕으로 인간과 자연이 조화를 이루는 지속가능한 조경 공간을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





삼성물산 리조트부문은 에버랜드 단지 개발을 비롯해 50여 년간 쌓아 온 조경 역량을 바탕으로 메이플 자이, 강릉 신라모노그램, 왕길역 로얄 푸르지오 등 다수의 현장에서 프로젝트 기획부터 설계, 시공까지 토탈 그린 솔루션을 제공하고 있다. 또 조경 전문 브랜드 에버스케이프를 론칭하고, 레드닷 디자인 어워드 본상, 대한민국조경대상 대통령상 등을 수상했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

