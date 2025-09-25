광주신세계, 가설 울타리 디자인 '관광명소' 눈길

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주출신 '정승원' 작가 콜라보

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 광천터미널 복합개발 공사현장 주변 경관 개선을 위해 가설 울타리 디자인을 광주의 관광명소 이미지로 꾸며 눈길을 끈다.

광주신세계 가설 울타리를 옆으로 한 시민이 일러스트를 바라보며 걷고 있다.광주신세계 제공

특히 통행량이 많은 도로변에 지역 출신 작가와 콜라보 한 세련된 이미지를 구성하며 안전과 동시에 도시미관을 한층 높이고 있다는 평가다.

광주신세계는 지난 6월 공사현장인 유스퀘어 문화관 인근 가설 울타리에 적용할 신규 디자인을 지역 출신 정승원 작가에게 의뢰했다. 'SHINSEGAE LOVES GWANGJU'라는 광주신세계의 사회공헌 슬로건을 토대로 광주 명소와 시민들의 다양한 모습을 담은 '광주의 풍경'을 주제로 한 디자인을 개발했다.

이후 7월 가설 울타리 설치 후 광주지역의 다양한 대표 관광명소를 이미지화해 마치 관광책자를 펼쳐 놓은 듯한 형태로 기획해 터미널을 찾는 시민들은 물론, 백화점을 찾는 고객들에게 광주지역 관광명소를 자연스럽게 알리고 도시미관을 업그레이드했다는 평을 받고 있다.

특히 기존 공사장의 일반적인 가설 울타리가 아닌 형형색색의 색다른 디자인으로 꾸며 보는 재미와 관광정보를 얻을 수 있어 호평을 얻고 있다.

가설 울타리에는 광주신세계를 비롯한 구 전남도청 본관, 광주 비엔날레, 전일빌딩245, 국립광주박물관, 광주 챔피언스필드, 무등산, 증심사, 팔각정, 양림동 문화마을, 광주역, 광주송정역, 광주공항, 국립아시아문화전당, 광주예술의전당 등 지역 명소 17곳의 일러스트와 설명이 함께 소개돼있다.

한편 디자인에 참여한 정승원 작가는 독일 유학에서 돌아온 후 고향인 광주에서 판화와 디자인을 비롯해 시각예술 작업을 선보이고 있다.





이동훈 대표이사는 "광주지역 대표명소 이미지를 통해 공사 기간 삭막할 수 있는 도시경관 전체에 힘을 불어넣고자 기획했다"며 "오가는 시민들께서 활력과 기대를 품길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

