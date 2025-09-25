중견기업 4분기 경기전망지수 81.4…"올해 들어 가장 높은 수치"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중견련, ‘2025년 4분기 중견기업 경기전망조사’ 결과 발표

중견기업 4분기 경기전망지수가 전분기 대비 3.4포인트 상승, 올해 들어 가장 높은 수치를 기록했다.

한국중견기업연합회는 25일 발표한 '2025년 4분기 중견기업 경기전망조사'에서 중견기업 4분기 경기전망지수가 전분기(78.0) 대비 3.4포인트 오른 81.4를 기록했다고 밝혔다. 이번 조사는 8월 20일부터 9월 3일까지 중견기업 800개 사를 대상으로 진행됐다. 전망지수가 100을 초과하면 직전 분기보다 다음 분기를 긍정적으로 전망한 기업이 더 많다는 의미다. 100 미만은 반대다.

구체적으로 보면 제조업 경기전망지수는 76.4로 전분기(76.9) 대비 0.5포인트 소폭 하락했지만, 비제조업 경기전망지수가 6.5포인트 상승한 85.7로 집계되면서 종합 지수 상승을 견인했다. 제조업 부문의 전자부품(91.5, 16.2포인트↓)과 1차금속(67.6, 5.8포인트↓), 식음료품(72.9, 4.0포인트↓) 등 업종에서 하락세가 확인된 반면, 비제조업 부문에서는 운수(104.6, 16.1포인트↑), 부동산(90.0, 14.4포인트↑) 등의 상승폭이 크게 나타났다.

중견기업 수출전망지수는 90.8로 전분기(91.9) 대비 소폭 하락했다. 제조업은 전분기 대비 6.9포인트 하락한 85.8, 비제조업은 8.5포인트 상승한 99.1을 기록했다. 제조업에서는 전자부품(93.5, 19.3포인트↓)과 1차금속(69.9, 19.1포인트↓) 등 주요 수출 업종에서 두 자릿수 하락폭을 보였다. 비제조업에서는 도소매(88.1, 6.7포인트↓) 업종을 제외하고, 운수(123.5, 25.7포인트↑), 출판·통신·정보서비스(108.1, 19.8포인트↑) 업종 등에서 큰 폭으로 상승해 긍정 전망으로 전환했다.

중견기업 내수전망지수는 전분기(78.1) 대비 4.5포인트 오른 82.6으로 집계됐다. 제조업(77.1, 1.0포인트↑)과 비제조업(87.4, 7.5포인트↑)에서 모두 상승했다. 생산, 영업이익, 자금 등 주요 경영 지표 전망은 전분기 대비 소폭 하락했다.





이호준 중견련 상근부회장은 "중견기업의 4분기 경기전망이 비제조업을 중심으로 다소 상승했지만, 지난해 연말부터 이어진 정국 혼돈과 미국 상호·품목 관세의 영향으로 올해 매분기 지수가 전년 수준을 회복하지 못하는 상황이 계속되고 있다"면서, "미국의 통상 압력을 비롯한 글로벌 경제 여건 변화에 효과적으로 대응하기 위해서는 제조업을 포함한 산업 경쟁력 강화가 필수적인 바, 현장의 불안을 해소할 전향적인 정책 지원과 더불어 경영 애로를 완화할 수 있는 법 제도 환경을 조성하는 데 민관의 총력을 결집해야 할 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

