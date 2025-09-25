전국 62개 골프장 "추석 연휴에도 개장해요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국골프장경영협회 회원사 대상 휴·개장 현황

추석 당일 휴장 70개, 이틀 이상 휴장 6개

전국 62개 골프장이 추석 연휴에도 개장한다.

한국골프장경영협회가 회원사 골프장을 대상으로 추석 연휴(10월 5~7일) 기간 휴·개장 현황을 조사한 결과 추석 당일을 포함해 휴장 없이 3일간 개장하는 골프장이 62개사로 조사됐다. 추석 당일만 휴장하는 골프장 70개사, 이틀 이상 휴장하는 골프장은 6개사다. 제이드팰리스와 킹즈락은 추석 연휴 3일간 휴장한다. 자세한 정보는 협회 홈페이지에 있다.

파주 서원밸리 컨트리클럽은 추석 연휴에도 개장한다. 한국골프장경영협회 제공

◆휴장 없는 골프장(62개사)= 고창, 골드레이크, 골든베이, 골프존카운티선운, 골프클럽Q, 남여주, 다산베아채, 담양레이나, 더스타휴, 더크로스비, 도고, 라비에벨, 레이크사이드, 롯데스카이힐제주, 르오네뜨, 마론, 무주덕유산, 문경, 발리오스, 볼카노, 버치힐, 베뉴지, 블루원상주, 사우스스프링스, 샌드파인, 서산수, 서서울, 서원밸리, 설해원, 센추리21, 센테리움, 소노펠리체, 썬힐, 아난티중앙, 아난티클럽제주, 아시아나, 양지파인, 어등산, 에딘버러, 에버리스, 엘리시안제주, 올데이로얄포레, 올데이임페리얼레이크, 올데이옥스필드, 은화삼, 이포, 인천국제, 중문, 지산, 카스카디아, 캐슬렉스, 코리아, 크라운, 킹스데일, 테디밸리, 푸른솔포천, 프린세스, 플라자CC설악, 핀크스, 하이원, 화순, 휘닉스평창

◆추석 당일 휴장 골프장(70개사)= 가야, 경주신라, 고성노벨, 광주, 구니, 구미, 그랜드, 금강, 기흥, 남부, 남서울, 남촌, 노스팜, 뉴스프링빌, 뉴코리아, 대구, 동래베네스트, 동부산, 동원썬밸리, 드비치, 라데나, 렉스필드, 롯데스카이힐부여, 마우나오션, 마이다스레이크이천, 마이다스밸리청평, 보라, 부곡, 부산, 블랙밸리, 블루헤런, 비에이비스타, 서경타니, 세종에머슨, 세종필드, 소피아그린, 솔모로, 송추, 수원, 스카이밸리, 썬밸리, 안성, 안성베네스트, 양산에덴밸리, 양주, 에이원, 여주클래식, 울산, 이스트밸리, 일동레이크, 잭니클라우스, 정산, 창원, 천룡, 천안상록, 코스카, 티클라우드, 팔공, 88, 페럼, 포웰, 포천아도니스, 프리스틴밸리, 한성, 한양, 한원, 해비치서울, 화산, 화성상록, 휘슬링락

◆기타 휴·개장 골프장(6개사)

추석 연휴 휴장: 제이드팰리스, 킹즈락, 무등산





10월 5~6일 휴장: 블랙스톤 이천, 우정힐스, 웰링턴





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

