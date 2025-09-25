"추석선물 은빛장터서 알뜰 구매하세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

온라인 쇼핑몰 남도장터서 최대 50% 할인

전남도청 전경

AD

전라남도는 추석 명절을 앞두고 전남도 온라인 쇼핑몰 남도 장터에서 어르신들이 직접 생산하고 가공한 생산품을 판매하는 '은빛 장터' 할인 기획전을 추진한다.

은빛 장터는 노인 일자리 35개 공동체 사업단에서 어르신들이 직접 생산·가공한 생산품을 온라인·오프라인 판매·홍보를 지원함으로써 노인 일자리 생산품에 대한 인식을 제고하고 어르신들의 소득 증대를 위해 지원하는 사업이다.

특히 이번 추석을 맞이해 남도장터의 은빛 장터에서 최대 50% 할인 행사를 마련, 명절 선물을 합리적으로 구매할 기회를 제공한다.

기획전 주요 생산품은 ▲여수시니어클럽 김치류 ▲순천시니어클럽 손질 멸치·누룽지 세트 ▲고흥시니어클럽 참깨 누룽지 ▲보성시니어클럽 녹차 기름 세트 ▲완도시니어클럽 김·유자 사과 주스 세트 등이다.

온라인뿐만 아니라 오프라인 판매처를 통해서도 구입할 수 있다.

정광선 전남도 보건복지국장은 "은빛 장터는 단순한 노인 일자리 생산품 판매를 넘어 세대 간 나눔과 연결을 만드는 소통의 장이다."며 "앞으로도 어르신들이 직접 생산한 상품을 널리 홍보해 어르신들의 건강한 사회활동과 지속가능한 일자리 제공을 위해 노력하겠다"고 말했다.





AD

전남도는 지난해 35개 사업단 127개의 상품을 명절 등에 온라인·오프라인 판매를 통해 84억의 매출 실적을 올렸다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>