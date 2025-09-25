유가네닭갈비, MZ 취향 저격 신메뉴 ‘트리플닭갈비’ 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

㈜바이올푸드글로벌(대표 권지훈)이 운영하는 대한민국 대표 닭갈비 프랜차이즈 '유가네'가 MZ 세대를 겨냥해 3종의 닭갈비를 한 판에 즐길 수 있는 신메뉴 '트리플닭갈비'를 새롭게 선보였다.

이번 신메뉴는 유가네의 인기 메뉴 2종과함께 새롭게 출시한 와르르 시리즈를 한 판에 즐길 수 있는 올인원 메뉴다. 기본 구성은 유가네닭갈비와 콘치즈닭갈비, 그리고 치폴레와르르닭갈비와 청양와르르닭갈비 중 한 가지를 취향에 맞게 선택할 수 있다. 또한 '라면, 쫄면, 우동'중 선택 가능한 면사리가 함께 포함돼 있어 더욱 푸짐하게 구성됐다.

특히, 여러 메뉴 중 하나를 고르기 힘든 소비자들의 고민을 덜어주면서도 '조합의 재미'와 '취향 존중'을 강조한 점에서 MZ세대를 타겟한 유가네만의 차별화된 메뉴다.

유가네 관계자는 "트리플닭갈비는 한 판에 다양한 맛을 담아내는 동시에, '선택하는 재미'를 추구하는 MZ세대 고객의 라이프스타일을 반영한 메뉴다"라며 "혼밥족부터 친구, 연인, 가족 단위까지 남녀노소 모두 만족할 수 있는 히트 메뉴로 자리매김하길 기대한다"라고 전했다.





한편, 트리플닭갈비에 함께 포함된 와르르 시리즈 2종은 ▲스모키한 멕시칸 풍미와 나쵸의 바삭한 식감을 살린 치폴레와르르닭갈비 ▲청양고추의 매콤함과 청양마요 소스의 달콤함이 조화를 이루는 청양와르르닭갈비로 구성돼 있다. 두 메뉴 모두 출시 직후 젊은 소비자층의 호응을 얻으며 화제를 모으고 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

