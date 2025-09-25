품격있는 '秋캉스' 어때요?… 파라다이스 시티·호텔부산, 추석 프로모션

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파라다이스시티, '스위트 풀문 스테이' 패키지 선보여



파라다이스호텔부산, LEO와 함께하는 추석 프로그램

파라다이스 호텔앤리조트가 추석을 맞아 다채로운 패키지와 프로그램으로 '추(秋)캉스'족의 발길을 붙잡는다.

파라다이스시티는 추석 연휴가 포함된 오는 10월 12일까지 '스위트풀 문 스테이'(Suite Full Moon Stay) 패키지를 선보인다고 25일 알렸다.

스위트 풀 문 스테이 패키지는 럭셔리한 스위트룸에 머물며 가족과 함께 사우나, 수영장, 원더박스, 씨메르 등 파라다이스시티 내 레저 시설을 자유롭게 이용할 수 있도록 짰다.

패키지에는 ▲디럭스 스위트 객실 1박 ▲가든카페 추석 선물세트 ▲사우나 이용권 ▲수영장 무제한 이용권 ▲원더박스 및 씨메르 이용권 등이 포함된다. 추석을 맞아 제공하는 가든카페 추석 선물세트는 프리미어 수제 쿠키 4종과 견과류 5종으로 이뤄졌다. 패키지를 이용하려면 최소 투숙 2일 전에 예약해야 한다.

파라다이스시티의 라이브 뮤직 라운지 루빅은 가을을 맞아 '코리안 주크박스'(Korean Jukebox)를 테마로 시그니처 칵테일을 선보인다.

시그니처 칵테일은 아리랑, 달그림자, 강강술래 등 총 3종이다. 아리랑은 울산 막걸리와 고흥 유자를 활용한 칵테일이며 달그림자는 한국의 진과 오미자를 이용해 만든 음료다. 강강술래는 아카시아 술과 호박을 활용한 디저트 칵테일이다.

파라다이스호텔 부산은 가족이 함께 추석 전통문화를 몸소 체험할 수 있는 'LEO와 함께하는 풍요로운 한가위' 이벤트를 진행한다. LEO는 계절적 특성과 지역 관광자원, 동선 등을 고려해 고객 체험프로그램을 연출하는 파라다이스 호텔 부산의 레저 엔터테인먼트 전문가 구성원들이다.

추석 당일인 10월 6일 파라다이스 호텔 부산 본관 카프리 룸에서 '바람떡 만들기체험' 프로그램을 운영한다. 프로그램에는 투숙객 50명이 사전 예약으로 참여할 수 있다.

추석 연휴인 10월 3일과 4일, 8일에는 신관 지하 1층 키즈 빌리지에서 전통유과 만들기와 썬캐처 만들기 체험이 이어진다.

파라다이스 호텔앤리조트 관계자는 "긴 추석 연휴를 맞아 가족들과 함께 가을을 만끽할 수 있는 프로모션을 마련하게 됐다"며 "프로모션을 통해 파라다이스 호텔앤리조트에서 편안하고 풍성한 한가위를 보내시길 바란다"고 말했다.

AD

파라다이스시티는 관광, 문화체험, 휴식, 쇼핑, 엔터테인먼트 등이 융합된 동북아 최초의 복합리조트다. 대한민국 관광산업을 선도해온 파라다이스 그룹의 한류 관광 랜드마크이자 국내 최고 리조트 휴양지로 알려졌다.

파라다이스시티는▲ 최고급 럭셔리 호텔 '파라다이스 호텔&리조트' ▲ 국내 최대 규모 외국인 전용 카지노 '파라다이스카지노' ▲ 국제회의 및 MICE 행사에 최적화된 대규모 '컨벤션' ▲ 럭셔리 부티크 호텔 '아트파라디소' ▲ 고품격 힐링 스파 '씨메르' ▲ 패밀리 엔터테인먼트 테마파크 '원더박스' ▲ 동북아 최대 규모 클럽 '크로마' ▲ 예술전시공간 '파라다이스 아트스페이스' ▲ 이벤트형 쇼핑 아케이드 '플라자' ▲ 신개념 다목적 스튜디오 '스튜디오 파라다이스' 등으로 구성돼 있다.

파라다이스호텔 부산은 국제관광도시 부산 해운대에 자리한 5성 호텔이다. 한국 관광산업을 선도해온 파라다이스 그룹이 1981년 개관한 이래 고품격 시설과 최상의 서비스를 바탕으로 '럭셔리 힐링 엔터테인먼트' 체험을 제공하고 있다.

이 호텔은 바다 전망 발코니 시설을 보유해 해운대 바다를 여유롭게 감상할 수 있다. 사계절 바다를 바라보며 휴식할 수 있는 오션스파와 가족 투숙객 대상 프로그램 등도 다채롭게 마련돼 재충전 시간을 선사한다.





AD

파라다이스호텔 부산은 2017년 대대적인 리노베이션으로 모던하게 재탄생한 본관과 2014년 리뉴얼해 웅장하면서 감각적인 분위기가 인상적인 신관 두 건물로 운영 중이다. ▲최상의 수면 환경을 갖춘 총 532실 객실 ▲하늘과 바다를 품은 오션스파 '씨메르(CIMER)' ▲하늘을 바라보며 수영?스파를 동시에 즐길 수 있는 '야외 오션스파 풀' ▲럭셔리 오션라이프를 경험할 수 있는 아웃도어 복합문화공간 '오션풀 루프탑' ▲동북아 최초의 오션 카지노 '파라다이스 카지노' ▲400평 규모의 국내 최대 실내 키즈 체험월드 '키즈 빌리지' ▲국제회의 및 MICE 행사에 최적화된 부산 최대 규모 연회장 등을 갖추고 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>