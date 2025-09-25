오라클, 클라우드 투자 위해 180억달러 채권 발행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"채권 매입 수요 880억달러에 달해"

미국 소프트웨어 기업 오라클이 클라우드 인프라 부문 투자를 위해 180억달러 규모의 채권을 발행했다고 24일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다.

블룸버그통신은 채권 발행 규모가 올해 들어 미국 기업의 투자등급 회사채 발행 중 두 번째로 크다고 전했다. 이번에 발행된 채권은 만기 40년짜리를 포함해 6가지 종류다. 40년물 발행 금리는 비슷한 만기의 미국 국채 대비 1.37%포인트 높은 수준이다. 소식통에 따르면 채권 매입 수요가 880억달러에 달하는 것으로 전해졌다.

오라클의 이번 대규모 채권 발행은 오픈AI, 메타플랫폼 등 고객사와 대규모 클라우드 인프라 계약을 체결한 가운데 이뤄진 것이다. 앞서 오라클은 지난 10일 오픈AI에 향후 약 5년간 3000억달러 규모의 클라우드 인프라를 제공하는 계약을 체결했다.

또 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크그룹은 향후 4년간 5000억달러를 투자해 미국에 대규모 데이터센터를 건설하는 '스타게이트' 프로젝트를 발표한 바 있다. 오픈AI는 전날 스타게이트 첫 거점인 텍사스주 애빌린 데이터센터에서 1개 동이 가동에 들어갔고 나머지 7개 동은 완공 단계에 있다고 밝혔다. 텍사스 다른 지역에 2곳, 뉴멕시코에 1곳, 오하이오에 1곳, 아직 공개되지 않은 중서부 지역에 1곳 등 데이터센터 단지를 추가로 건설 중이다.

클라우드 인프라 시장에서 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트(MS), 구글 등 상위 3개 사에 수년간 뒤처져 있던 오라클이 본격적인 클라우드 계약을 체결하면서 비용 부담이 커진 가운데 이번 채권 발행에 나섰다고 블룸버그통신은 전했다. 오라클은 2026회계연도 1분기(6~8월)에 전년 동기 대비 12% 증가한 149억달러의 매출을 올렸는데, 이중 클라우드 인프라 부문 매출이 33억5000만달러로 55% 급성장했다. 오라클은 실적 보고서에서 클라우드 인프라 부문에서 계약된 매출 중 아직 이행되지 않은 '잔여이행의무(RPO)'가 4550억달러로 전년 동기 대비 359% 증가했다고 밝혔다.





아울러 오라클은 지난 22일 클레이 마구어크와 마이크 시실리아를 새로운 공동 최고경영자(CEO)로 임명했는데, 이 역시 클라우드 인프라 부문의 중요성을 반영하는 리더십 교체라는 평가가 나온 바 있다.





