국민대-태스킹, 우수인재 양성 및 기술 지원 위한 MOU 맺어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민대학교-태스킹코리아㈜ MOU 체결식 기념 사진(사진 제공: 국민대)

AD

국민대학교(총장 정승렬)가 태스킹코리아 주식회사(대표 김형진)와 지난 23일 국민대학교 산학협력관 404호에서 산학협력을 통한 인재 양성 및 기술 지원을 공동 추진하기 위한 업무협약(MOU) 체결식을 진행했다고 밝혔다.

이날 업무협약 체결식에는 태스킹 독일 본사의 CRO인 Houssem Ben Abderrahman과 태스킹코리아의 김형진 대표, 박세웅 매니저, 이루다 매니저, 국민대학교 손진식 산학협력단장, 전자공학부 정구민 교수, 한용수 교수 등이 참석해 향후 본격적인 협력 추진을 위한 단계별 전략과 구체적 상호 협력 방안에 대해 논의했다.

이번 협약을 계기로 양 기관은 △교육·연구 목적상 필요한 소프트웨어 및 솔루션 제공을 통한 산학협력 선도모델 창출·확산 △교육 및 훈련 프로그램 공동 개발 및 기술 지원 △공동 연구개발 및 학술적·기술적 정보 교류 등 다방면에서 협업을 진행해 나갈 전망이다.

1977년 네덜란드에서 설립된 글로벌 임베디드 소프트웨어 개발 도구 전문 기업 태스킹(TASKING)은 자동차, 산업, 항공우주 등 안전과 신뢰성이 중요한 분야에서 세계적인 위상을 확보하고 있다. 태스킹의 기술은 글로벌 완성차 기업과 반도체 업체 등 다양한 산업 현장에서 널리 활용되고 있으며, 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 통합 솔루션을 통해 고객 맞춤형 지원 역량을 지속적으로 강화하고 있다. 2023년 6월에는 한국 사업의 확대를 위해 한국 지사인 태스킹코리아가 설립됐으며, 글로벌 전문성을 토대로 국내 기업 및 학계와의 협력을 확대하며 한국의 임베디드 소프트웨어 생태계 발전에 기여하고 있다.

이날 협약식에서 독일 태스킹 본사의 CRO(Chief Revenue Officer) 후셈 벤 압데라흐만은 "한국에서의 첫 산학협력 파트너로 국민대학교와 함께하게돼 매우 뜻깊다"며 "태스킹의 기술과 솔루션을 국민대 학생들에게 제공함으로써 국내 IT 연구와 학업 발전에 기여하고자 하며, 이번 협약을 통해 학생들이 장차 자동차 IT 및 반도체 산업에 진출할 때 태스킹의 제품과 기술에 대한 이해도를 높이고 현장 적응력을 강화하는 데 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 말했다.





AD

또한 국민대학교 손진식 산학협력단장은 "이번 협약을 계기로 지속적으로 우리 대학의 교육 품질을 높이는데 협력해 왔던 태스킹과 본격적인 협력 체제를 구축하게돼 기쁘다"며 "구체화되고 실질적인 협업을 통해 양 기관의 발전에 도움이 될 수 있도록 학교 차원의 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>