달빛 물든 영주 원도심, 특별한 추석 '야행'

가족·연인·친구 함께 즐기기

추석 연휴를 맞아 영주 원도심이 달빛 아래 특별한 야간 여행지로 변신한다. 영주시는 (재)세계유교문화재단과 함께 오는 10월 4일과 5일 이틀간 '관사골에 비친 달빛, 2025 영주 원도심 야행'을 개최한다.

이 행사는 영주의 역사와 문화를 현대적으로 재해석한 공연, 체험, 탐방, 야경 감상 프로그램으로 꾸며지며, 가족과 연인, 친구들이 함께 원도심을 거닐며 즐길 수 있는 도심형 축제로 마련됐다.

야행 투어는 후생시장에서 시작해 영주한우숯불거리, 근대역사문화거리, 관사골 일대, 할매떡방마을센터를 거쳐 부용대에서 마무리된다. 이후 셔틀버스를 이용해 다시 후생시장으로 돌아올 수 있어 원도심을 한 바퀴 돌아보는 재미를 더한다.

투어는 10월 4일과 5일 양일간 오후 6시 30분부터 총 네 차례 운영되며(6시 30분, 7시, 7시 30분, 8시), 회차별로 30명이 참여할 수 있다. 참가자들은 기관사 복장을 한 특별 가이드와 함께 원도심 곳곳을 거닐며 역사와 공간에 담긴 이야기를 들을 수 있다.

주요 프로그램은 달빛 버스킹 공연, 기차 키링 만들기, 한우 한쌈 먹기 체험, 관사 5호와 풍국정미소 탐방, 공병을 활용한 반려식물 만들기 및 원단을 활용한 가방 만들기 등 리사이클링 체험, 부용대 야경 감상 등이 준비돼 있다.

참가 예약은 (재)세계유교문화재단 홈페이지를 통해 가능하며, 세부 코스와 프로그램 안내는 재단 홈페이지와 인스타그램, 전화를 통해 확인할 수 있다.





최혁 관광진흥과장은 "추석 연휴에 가족과 함께 도심 속에서 역사와 문화, 먹거리와 야경을 동시에 즐길 수 있는 특별한 시간이 될 것으로 기대한다"며 "영주 원도심의 매력을 널리 알리고 시민과 관광객 모두에게 소중한 추억을 선사할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

영주 원도심 야행 포스터.

