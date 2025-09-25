에쓰오일, 한국경영대상 브랜드전략부문 '6년 연속' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광고·디지털콘텐츠 등 확장 성과

"차별화된 고객만족 혁신 인정받아"

에쓰오일(S-Oil)이 정부 산하 산업정책연구원이 주관하는 '2025 한국경영대상'에서 브랜드전략부문 1위에 올라 6년 연속 수상했다.

에쓰오일은 25일 올해 한국경영대상에서 캐릭터 '구도일'을 활용한 전략 등으로 브랜드전략부문에서 수상했다고 밝혔다. 한국경영대상은 창의적 리더십과 브랜드 차별화를 통해 경쟁력을 높인 기업을 전문가 심사를 거쳐 선정하는 권위 있는 상으로, 에쓰오일은 독창적 브랜드 활동과 고객만족도 제고 노력을 인정받았다.

2025년 에쓰오일 광고 캠페인 스틸컷. 에쓰오일

에쓰오일은 중장기 브랜드 정책 아래 '탑티어 브랜드, 넘버원 마켓 플레이어'를 목표로 체계적인 관리와 통합 마케팅을 강화해왔다고 알렸다. 특히 '좋은 기름' 철학을 바탕으로 한 마케팅 혁신이 핵심이라고 전했다. 올해 광고 캠페인 '함께 가요, 좋은 내일! 구도일 캔 두 잇(GooDoil Can Do it)」은 3D 애니메이션 기법으로 미래 비전 '샤힌 프로젝트'를 전달하며 주목받았다.

또한 유튜브 채널을 통해 캐릭터 '구도일'을 활용한 짧은 영상 콘텐츠를 매주 선보이며 누적 조회 수 3억회를 달성했다. 전국 2500여 주유소와 충전소, 450만 멤버십 회원 기반의 카드·포인트·서비스 혁신도 이어지고 있다. '빠른 주유' 기능을 지원하는 앱, '믿음 가득 주유소' 품질보증제, 전담 서비스팀 '예스팀' 운영 등이 대표적이다.





편의점·커피·세탁 브랜드와의 협업을 통해 주유소를 생활 플랫폼으로 확장하는 전략도 추진 중이다. 에쓰오일 관계자는 "트렌드에 부합한 차별화된 브랜드 전략과 고객 만족 혁신이 수상으로 이어졌다"며 "앞으로도 가장 경쟁력 있는 에너지 화학기업으로 발전하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

