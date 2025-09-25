기아 광주공장 근로자 사망사고…임직원 4명 검찰 송치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 기아 오토랜드에서 발생한 근로자 사망사고와 관련해 경찰이 임직원 4명을 업무상 과실치사 혐의로 불구속 입건해 검찰에 송치했다. 지난 5월 발생한 이 사고는 안전장치 미비가 원인으로 지목됐다.

기아자동차 광주공장 전경.

AD

광주경찰청 형사기동대는 "사고 예방 의무를 다하지 않았다"며 기아차 3공장 공장장과 안전관리 책임자 등 4명을 지난 24일 검찰에 넘겼다고 25일 밝혔다. 이들은 지난 5월 16일 오후 6시께 조립이 끝난 1t 화물차를 검수하던 정규직 근로자 A(40대)씨가 차체 운반 기계에 머리를 크게 다쳐 숨지게 한 혐의를 받는다.

경찰은 해당 공정에서 신체 끼임 사고가 언제든 발생할 수 있었음에도 안전 덮개, 자동 중단 제어장치 등 기본적인 예방 조치가 부족했다고 판단했다. 사고 이후 공장 측은 안전장치를 보강한 것으로 전해졌다.





AD

이번 사건으로 검찰에 송치된 인원은 3공장 공장장과 안전관리 책임자 등이며, 경찰 수사는 마무리됐다. 다만, 광주지방고용노동청은 대표이사와 공장 총괄 책임자를 상대로 중대재해처벌법 위반 여부에 대한 수사를 이어가고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>