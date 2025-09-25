한국앤컴퍼니그룹, 하반기 신입사원 공개 채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 12일까지 지원

한국앤컴퍼니그룹은 내달 12일까지 신입사원 공개 채용을 진행한다고 25일 밝혔다.

한국앤컴퍼니그룹은 내달 12일까지 신입사원 공개 채용을 진행한다고 25일 밝혔다. 한국앤컴퍼니

사업형 지주회사 한국앤컴퍼니와 한국타이어앤테크놀로지가 참여, 연구개발(R&D), 영업, 엔지니어링, 경영지원 등 분야에 인재를 모집한다.

그룹은 능동·혁신적으로 일하며 열정적으로 자기 일에 몰입하는 그룹 고유의 인재상 '프로액티브 리더'로 성장할 수 있는 자질을 지닌 신입사원들을 선발할 계획이다.

지원 자격은 어학 기준을 충족하는 4년제 정규대학 이상 기졸업자 또는 2026년 2월 졸업 예정자(외국인 유학생 포함)이다. 10월 12일까지 한국앤컴퍼니 및 한국타이어 채용 홈페이지를 통해 지원할 수 있다. 중복 지원 시 먼저 제출한 회사의 지원서를 기준으로 입사 지원이 인정된다.

채용 절차는 서류 전형, 온라인 인적성 검사, 1·2차 면접 순으로 진행되며, 각 전형 별 합격자는 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.





한국앤컴퍼니그룹은 온라인 채용 설명회도 진행한다. 26일 취업정보 사이트 '캐치티비' 유튜브 채널에서 전 직무 공통 설명회를, 10월 2일에는 이공계 취업 사이트 '렛유인'에서 이공계 특화 설명회를 진행한다.





