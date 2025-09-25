진해구 경제교통과 , "청렴 생활 속 실천 다짐합니다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직원 참여형 청렴 리부트 데이 운영



경남 창원특례시 진해구 경제교통과는 공직자의 청렴 의식과 친절 마인드를 높이고, 신뢰받는 조직문화 확산을 위해 '청렴 리부트(Reboot) 데이'를 진행했다.

청렴 리부트 데이 운영.

지난 24일 열린 '청렴 리부트 데이'는 매월 정기적으로 시행되는 내부 캠페인으로, 청렴을 새롭게 다짐하고 실천하는 것을 목표로 하고 있다.

이번 9월의 주제는 "직접 쓰고 지키는 청렴 생활화 운동"을 주제로, 직원들이 직접 청렴 문구를 작성하고 이를 공유하며, 일상 속에서 실천할 행동을 스스로 점검하는 시간을 가졌다. 이번 활동은 단순한 참여형 이벤트를 넘어, 작은 실천이 습관으로 이어지도록 유도하는 데 중점을 두었다.

또한 추석 명절을 앞두고 공직자 근무기강 강화와 민원 친절 응대 등 실무 교육도 함께했다.





김정미 경제교통과장은 "이번 청렴 다짐이 일상 속 청렴 실천을 스스로 확인하는 계기가 되기를 기대한다"며 "앞으로도 매월 청렴 리부트데이를 운영해 신뢰받는 공직문화 정착을 위해 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

