하나은행, '르엘 어퍼하우스'와 자산관리 업무협약 체결

하나은행이 24일 헌인타운개발과 서울 강남에 위치한 고급 주거단지 '르엘 어퍼하우스'의 입주자 등을 대상으로 자산관리 서비스 및 손님 마케팅 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 하나은행은 '르엘 어퍼하우스' 입주 예정 손님을 대상으로 세무·부동산·금융 상담 등을 아우르는 맞춤형 자산관리 서비스를 지원하고, 헌인타운개발은 갤러리 내에 전용 상담공간 제공과 프라이빗 클래스·단독 갤러리 투어 등 차별화된 서비스를 제공한다.

특히 하나은행은 클럽원·아트클럽 등 프리미엄 프로그램과 연계해 손님들에게 한 차원 높은 금융·문화 경험을 선보일 계획으로, 이는 손님 만족도를 높이는 동시에 양사의 브랜드 가치 제고에 기여할 것으로 기대된다.

이번 협약은 일반적인 금융 지원을 넘어서 '주거와 자산관리의 융합 모델'을 제시한 것으로, 이를 통해 하나은행 '패밀리오피스' 서비스의 다양한 확장 가능성을 보여주었다.





이은정 하나은행 하나더넥스트본부장은 "하나은행 패밀리오피스와 헌인타운개발의 협력으로 '르엘 어퍼하우스' 입주민들은 최고 수준의 자산관리 노하우와 프리미엄 라이프스타일이 결합된 새로운 가치를 제공받을 수 있을 것"이라며, "앞으로도 손님의 삶 전반을 아우르는 맞춤형 솔루션을 확대해 나가겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

