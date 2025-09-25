유해성분 검사 안한 담배는 회수·폐기…식약처 고시 행정예고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월 '담배유해성관리법' 시행

식품의약품안전처는 오는 11월 '담배의 유해성 관리에 관한 법률(담배유해성관리법)' 시행을 앞두고 '담배의 회수·폐기 등에 관한 규정(식약처 고시)' 제정안을 행정예고하고 다음 달 10일까지 의견을 받는다고 25일 밝혔다.

이번 고시 제정안은 회수 및 폐기 대상 담배에 대한 회수계획 보고, 보고 후 보완, 회수 및 폐기, 회수종료 보고 등 회수에 필요한 세부 사항을 정하기 위해 마련됐다.

담배유해성관리법에 따르면 제조자 등(담배 제조업자 또는 수입판매업자)이 유해성분의 검사를 의뢰하지 않거나 검사결과서 등을 제출하지 않은 경우 식약처장은 시정을 명할 수 있으며, 제조자 등이 시정명령을 이행하지 않은 경우 해당 담배의 회수·폐기를 명할 수 있다.

식약처는 "이번 고시 제정이 담배유해성관리법의 원활한 시행에 도움을 줄 것으로 기대한다"며 "앞으로도 담배유해성관리 제도가 안정적으로 정착될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





이번 제정안에 대한 자세한 내용은 식약처 홈페이지 → 법령/자료 → 법령정보 → 입법/행정예고에서 확인할 수 있다.





