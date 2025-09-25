'긴 추석 연휴' 광주소방, 화재 우려…안전수칙 준수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 5년간 광주 46건…하루 1.8건꼴

"음식조리·전기제품 사용 때 주의해야"

광주소방 119종합상황실.

AD

광주시 소방안전본부는 추석 연휴 기간 부주의로 인한 화재가 증가함에 따라 시민들에게 각별한 주의를 당부했다.

25일 광주소방안전본부에 따르면 최근 5년간(2020~2024년) 추석 연휴 기간 46건의 화재가 발생해 1명이 숨지고 2명이 다쳤으며, 3억8,500만원의 재산 피해를 입었다. 이는 광주에서만 하루 평균 1.8건의 화재와 1,500만원의 재산 피해가 발생한 수치다.

같은 기간 전국적으로는 2,026건의 화재가 발생해 10명이 사망하고 98명이 다쳤으며, 재산 피해는 약 199억4,600만원으로 집계됐다.

광주지역 화재 발생 장소는 주거시설(아파트 등)이 19건(41.3%)으로 가장 많았으며, 이는 평상시보다 10% 이상 높은 비율이다. 화재 원인으로는 부주의가 21건(45.6%)으로 가장 높았다.

명절 음식조리 과정이나 장기간 외출 시 전기제품으로 인한 화재가 주된 원인으로 분석됐다. 명절 연휴에는 음식 준비 과정에서 화기 사용이 늘어나고, 기름을 사용하는 조리 과정에서 화재 위험이 크게 증가한다.

광주소방은 기름 조리 때 주변에 불이 잘 붙는 물건을 두지 말고, 가정 내 소화기를 눈에 잘 띄는 곳에 비치해 즉시 사용할 수 있도록 할 것을 당부했다.

또 주방용 전기제품은 콘센트를 단독으로 사용하고, 장기간 집을 비울 때는 사용하지 않는 전기제품의 전원을 차단하는 등 안전 수칙을 철저히 준수해야 한다고 강조했다.





AD

김희철 119대응과장은 "올해 추석은 최장 10일의 긴 연휴로 화재 위험이 높다"며 "시민 모두가 안전 수칙을 지켜 안전한 추석 명절을 보내길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>