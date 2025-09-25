산청군, 3분기 통합방위협의회 열고 지역방위 태세 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 산청군은 군청 군정 회의실에서 '2025년 3분기 통합방위협의회'를 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 협의회는 지역방위 태세를 점검하고 기관 간 정보 공유와 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

산청군 2025년 3분기 통합방위협의회 진행 현장.

AD

군·경·소방 등 지역 안보 관련 유관기관·단체가 참석한 협의회에서는 ▲2026년 충무계획 수립계획 ▲산청군 여성 민방위기동대 활동 실적 ▲영상 시청 ▲최근 안보 정세 진단 ▲지역 안보 및 통합방위 관련 기관별 토의 등이 진행됐다.

특히 비상시 신속하고 체계적으로 대응할 수 있는 대책 등을 적극적으로 논의하고 기관 간 협력체계를 더욱 공고히 하는데 의지를 다졌다.





AD

이승화 군수는 "급변하는 안보 환경 속에 안전은 우리가 모두 다 함께 지켜야 하는 것"이라며 "관계기관 간 긴밀한 협력과 철저한 대비 태세를 유지해 지역방위를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>