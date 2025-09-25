대전시, 동구 쪽방촌 공공주택사업 주민 동의율 52%로 상승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1400호 주거단지 조성 본격화 기대

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

장기간 표류하던 대전 동구 쪽방촌 공공주택사업의 지장물 조사 동의율이 2022년 33%에서 올해 52%로 높아지며 다시 속도를 내기 시작했다.

시는 24일부터 동구 정동 일원에서 지장물 조사를 시작했다. 이는 공공주택 조성 사업의 본격적인 추진을 알리는 신호탄으로 풀이된다.

'동구 쪽방촌 공공주택사업'은 2만 6661.9㎡ 부지에 공공임대주택 700호와 공공·민간 분양주택 700호 등 총 1400호를 공급하는 정비사업이다. 하지만 일부 토지 소유자 반발로 2022년 3월부터 지장물 조사가 중단되면서 사업이 장기간 표류했다.

대전시는 국토교통부, 동구청, LH 등과 함께 주민 설명회와 면담을 이어가며 설득에 나섰다. 그 결과 지장물 조사 동의율이 2022년 33%에서 올해 52%로 높아졌다.

또 공공주택 특별법 개정을 통해 제도적 보완도 이뤘다. ▲사업지구 외 토지 소유자까지 현물보상(분양권) 대상 확대 ▲현물보상 최소면적 기준 완화(150㎡→60㎡) ▲쪽방촌 주민 대상 직업훈련 등 생계 지원대책 마련 ▲분양권 전매제한 완화 등이 포함됐다.

시는 지장물 조사가 마무리되면 2026년 하반기 보상 협의를 거쳐 2027년 말 지장물 철거 및 공사에 착공, 2032년 상반기 완공을 목표로 하고 있다.





대전시 백병일 도시재생과 도시재생뉴딜팀 과장은 "이번 조사가 사업 추진의 물꼬를 트는 계기가 될 것"이라며 "주민 갈등을 최소화하고 사업이 신속히 진행될 수 있도록 LH, 동구청과 협력해 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

