호서대-아산시, 'ESG 혁신리더' 출범…탄소중립 스마트시티 선도

지역 단위 ESG 거버넌스 구축, 시민 참여형 실천 모델 제시



호서대학교와 아산시는 지난 24일 호서대 KTX캠퍼스에서 250여 명의 시민과 ESG 단체가 참여한 가운데 'ESG 혁신리더 발대식'을 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 발대식은 ▲ESG-E 전문가 자격증 수여 ▲아산시 강소형 스마트시티 성과 발표 ▲한국환경공단 강연 ▲ESG 혁신리더 위촉식 등으로 진행됐으며, 호서대 지능형 순찰로봇 시연과 어린이 ESG 발대식, 플로깅 캠페인 등 시민 참여형 프로그램도 진행됐다.

특히 참석자들은 '탄소중립 실천! ESG 혁신! AI 스마트시티!'의 선언문을 낭독하는 퍼포먼스로, 생활 속 ESG 실천 확산을 다짐했다.





김홍근 호서대 대외협력본부장은 "2050 탄소중립·녹색성장 기본법에 맞춰 아산시와 함께 K-ESG 2.0 실행 모델을 선도하겠다"며 "교육·연구·산학협력을 통해 지속 가능한 혁신 모델을 만들겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

