현대약품 마이녹셀, 2개월 연속 두피샴푸 부문 1위

국내 대표 탈모 커뮤니티 '대다모' 선정

현대약품은 탈모 케어 전문 브랜드 마이녹셀의 두피케어 샴푸 '마이녹셀 포어 클렌징 스칼프 샴푸'가 대한민국 대표 탈모 커뮤니티 '대다모'에서 2개월 연속 두피샴푸 부문 1위를 차지했다고 25일 밝혔다.

대다모는 탈모 정보 교환 및 소통을 목적으로 설립된 국내 최초의 탈모 전문 온라인 플랫폼이다. 매월 소비자의 제품 사용 후기와 평점을 집계해 인기 제품을 선정하는 '대다모픽' 서비스를 제공하고 있다.

'마이녹셀 포어 클렌징 스칼프 샴푸'는 깔끔한 세정력과 산뜻한 사용감이 뛰어나다는 등의 약 1500개의 긍정적인 후기와 높은 평점을 바탕으로 7월에 이어 8월에도 1위에 선정됐다. 또한 최근 대다모가 진행 중인 두피 건강을 위한 헤어리즘 캠페인 추천 제품에도 선정되었다.

'마이녹셀 포어 클렌징 스칼프 샴푸'는 두피 모공 딥 클렌징에 집중한 제품이다. 두피 케어 성분을 효과적으로 전달할 수 있도록 설계된 특허 성분인 마이녹셀 V콤플렉스를 10% 함유했다.

인체 적용 시험을 통해 두피 유분, 각질, 두피 모공 청결도 등 총 7가지 두피 관련 효능을 검증받았다.

마이녹셀은 현재 추석을 맞아 현대약품 통합몰과 네이버 특선물 기획전을 통해 해당 제품을 할인가에 판매하고 있다.





현대약품 마이녹셀 관계자는 "'마이녹셀 포어 클렌징 스칼프 샴푸' 외에도 함께 출시된 '마이녹셀 뉴트리션 스칼프 볼륨 샴푸', '마이녹셀 댄드러프 스칼프 쿨링 샴푸'도 대다모 두피샴푸 부문에서 모두 10위권에 진입했다"며 "앞으로도 소비자들의 두피 건강과 탈모 개선을 위한 제품 개발에 힘써 만족도 높은 제품을 선보이겠다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

