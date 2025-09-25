KB證, 국내선물옵션 '처음이거나 오랜만이거나' 이벤트 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB증권은 국내선물옵션 고객들의 거래 활성화를 위해 다양한 혜택을 제공하는 국내선물옵션 '처음이거나 오랜만이거나' 이벤트를 진행한다고 25일 밝혔다.

국내선물옵션 '처음이거나 오랜만이거나' 이벤트는 신규 개인고객 및 장기 미거래 개인고객(2025년 3월 22일~9월 21일 기간 동안 미거래 기준)을 대상으로 12월 5일까지 진행하며 KB증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 'KB M-able(마블)'과 홈트레이딩시스템(HTS) 'H-able(헤이블)' 및 홈페이지에서 신청 가능하다.

먼저 이벤트를 신청한 고객 대상으로 코스피200선물 기준 온라인 거래 수수료 최대 90% 할인 혜택을 제공한다. 할인 혜택은 이벤트 신청일 익일부터 3개월이 되는 달의 말일까지 적용되며 이벤트 상품별 적용 수수료는 상이하다.

두 번째 혜택으로는 이벤트 기간 중 선물옵션 최초 계좌개설 시 국내파생쿠폰 1만원권을 선착순 1000명에게 제공한다. 여기에 거래 실적별로 이벤트 기간 동안 10계약 이상 거래한 선착순 500명에게 메가커피 모바일 쿠폰 1만원권, 100계약 이상 거래한 500명에게는 선착순으로 GS편의점 모바일 쿠폰 3만원권을 추가로 지급한다.





고영륜 KB증권 WM영업본부장은 "KB증권에서 국내선물옵션을 거래하는 신규 개인 고객들에게 다양한 혜택 제공으로 보다 나은 거래 환경을 조성해드리고자 준비했다"며 "KB증권은 국내선물옵션 거래 편의성 제고와 고객 친화적인 화면 개발 등을 통해 국내선물옵션 거래 서비스 향상을 위해 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

