쿠팡로지스틱스서비스, 대구 수성알파시티에 618억 들여 물류센터 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2만2700평 규모 첨단시설

대구시·쿠팡 투자유치 협약

대구시는 지난 24일 시청 동인청사 2층 상황실에서 국내 택배부문 1위 기업인 '쿠팡로지스틱스서비스(유)'(대표 홍용준)와 수성알파시티 내 첨단 스마트물류센터 구축을 위한 투자유치 협약을 체결했다.

쿠팡의 배송 전문 자회사인 쿠팡로지스틱스서비스는 이번 협약을 통해 대구시 수성구 대흥동 일원에 618억원을 투자, 연면적 7만5000㎡(2만2700평) 규모의 AI 기반 첨단 스마트물류센터를 조성할 계획이다.

쿠팡로지스틱스서비스 물류센터 신축 예정지

AD

이번 투자를 통해 쿠팡로지스틱스서비스는 지역 내 '로켓배송' 품목 및 권역을 확대하고, 배송시간 단축은 물론 지역 소상공인의 유통비 절감과 매출 증대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

이번에 구축되는 수성 스마트물류센터는 쿠팡 로켓배송의 핵심기술인 AI 기반 수요량 예측을 통해 고객의 주문 빈도가 높은 주요 상품을 고객과 가까운 곳에서 미리 보관·관리하는 시설로, 주문부터 출고, 배송까지 걸리는 시간과 거리를 크게 단축할 수 있다.

아울러, 기존에 로켓배송의 혜택을 보지 못했던 인근 경북 지역까지 서비스가 확대되며, 광역 단위 물류망을 통해 지역 생산자 및 중소기업의 물류비용 절감과 매출 증가에도 실질적인 도움이 될 전망이다.

홍용준 쿠팡로지스틱스서비스 대표이사는 "AI 기반의 최첨단 스마트물류센터 투자를 통해 지역 경제 활성화에 기여하고, 고객들에게는 전에 없던 서비스 경험을 제공할 수 있게 돼 뜻깊게 생각한다"며, "앞으로도 대구시와 긴밀히 협력해 지역 소상공인과 함께 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





AD

김정기 대구광역시장 권한대행 행정부시장은 "시민들에게 더욱 편리한 배송 서비스를 제공하고, 지역 소상공인에게 성장의 기회가 되는 투자를 결정해 준 쿠팡로지스틱스서비스에 깊이 감사드린다"며, "쿠팡의 AI 첨단 스마트물류센터가 차질 없이 구축될 수 있도록, 대구시는 행정적·정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>