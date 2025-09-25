트럼프 "기후위기 사기" 다음날, 시진핑 "온실가스 7~10% 감축"

中, 유엔 기후회의서 저탄소 강조…"일부 국가 역행"

도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔총회 연설에서 기후 위기를 "사기"라고 주장한 다음 날, 시진핑 중국 국가주석이 2035년까지 온실가스 배출을 7~10% 줄이겠다고 밝혔다.

시진핑 중국 국가주석이 24일(현지시간) 미국 뉴욕의 유엔본부에서 열린 기후 정상회의에서 화상연설을 하고 있다. AP연합뉴스

24일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 시 주석은 이날 미국 뉴욕에서 열린 유엔 기후 정상회의 화상 연설을 통해 이 같은 온실가스 배출 저감 계획을 밝혔다. 시 주석은 해당 계획이 전 세계 각국의 온실가스감축목표(NDC)의 일환이며, 중국의 경우 2035년까지 비(非) 화석연료 소비가 전체 에너지 소비의 30% 이상을 차지하게 될 것이라고 설명했다. 특히 시 주석은 중국의 풍력·태양광 발전 설치 용량이 총 36억㎾에 도달하도록 해 2020년의 6배 이상으로 늘릴 것이라고 강조했다.

시 주석은 "녹색 및 저탄소로의 전환은 우리 시대의 흐름"이라며 "일부 국가들이 흐름에 역행하고 있지만, 국제사회는 올바른 방향으로 집중해야 한다"고 말했다. 이와 관련해 뉴욕타임스(NYT)는 "시 주석이 미국을 직접 언급하지는 않았지만, 그가 기후 정상회의에 불참한 미국을 지적한 듯 보였다"고 해석했다.

세계 최대 온실가스 배출국인 중국이 탄소 감축 목표를 강조한 점은 트럼프 행정부가 화석연료 사용을 강화하는 상황에서 나온 것이어서 주목된다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 최근 트럼프 행정부는 세계은행에 신규 가스 시추를 포함한 화석연료 프로젝트에 대한 자금 지원을 확대할 것을 압박하고 있다.

또 트럼프 대통령은 전날 유엔총회 연설에서 그간 유엔이 주도해온 글로벌 기후변화 대응과 탄소 저감 정책에 대해 "전 세계에 저질러진 최대의 사기극"이라며 각국 정상을 향해 "'그린 사기(green scam)'에서 벗어나지 않으면 여러분의 나라는 실패할 것"이라고 주장했다. 그러면서 유럽이 재생에너지 발전을 통해 온실가스 배출량을 줄인 결과 에너지 가격이 치솟고 생산 시설이 붕괴한 사이에 "(더 많은 탄소가) 중국과 그 주변에서 번영하는 다른 나라들에서 나왔다. 중국은 이제 세계의 모든 다른 선진국을 합친 것보다 더 많은 이산화탄소를 배출한다"고 말하기도 했다.





일각에서는 이날 중국이 설정한 탄소 감축 목표의 절대적 수준이 국제사회 기대에 부응하지 못했다는 지적도 나온다. 영국 싱크탱크 E3G의 케이시 브라운 기후외교 및 거버넌스 부국장은 "중국의 2035년 목표는 필요한 수준에 크게 미치지 못한다"며 "목표를 강화하지 않으면 다자주의와 친환경 경제 리더십을 옹호한다는 중국의 주장이 훼손될 수 있다"고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

